Ancora singhiozzando dopo aver visto Cavaliere della Luna episodio 5? Entra nel club! L’ultimo episodio della serie Marvel è stato un ottovolante di emozioni che sembrava un pugno nello stomaco di sensazioni (e non del tipo buono). Da allora i fan del Marvel Cinematic Universe non hanno più sperimentato questo livello di tristezza Wanda Vision. Inutile dire che se non hai guardato Cavaliere della Luna episodio 5, preparati! E su quella nota, considera questo il tuo avviso spoiler!

Vai in streaming Cavaliere della Luna episodio 5 su Disney+ ora prima di leggere avanti.

Supponendo che tu abbia già visto l’episodio, non ci addentreremo troppo nei dettagli. Per un riepilogo dettagliato che aiuta a scomporre gli eventi, clicca qui! Hidden Remote analizza anche gli eventi principali, in particolare quei folli momenti finali, qui.

Cosa è successo alla mamma di Marc nell’episodio 5 di Moon Knight?

Nell’episodio 5 di Cavaliere della Luna, apprendiamo che Marc è l’identità principale. Marc faceva parte di una famiglia felice, viveva con entrambi i genitori e suo fratello minore. Un giorno, Marc e suo fratello minore entrano in una grotta in cui giocano ed esplorano spesso. Tuttavia, non possono giocare lì quando piove perché se si allaga, qualcosa che il fratello di Marc gli ricorda. Marc non ascolta ed entrano nella grotta. Marc sopravvive all’alluvione, ma non al suo fratellino. Incapace di addolorare adeguatamente suo figlio, la madre di Marc cambia completamente. È cattiva e violenta con Marc, incolpandolo per la morte del figlio minore.

L’abuso è verbale e negligente, ma si trasforma rapidamente in fisico. Il padre di Marc non è d’aiuto. Lo definirei anche un complice per non aver rimosso Marc da questa situazione abusiva che è andata avanti fino a quando Marc non si è trasferito. Questo è il motivo per cui Steven è stato creato, per proteggere Marc dagli abusi e dai brutti ricordi.

I fan scoprono anche che la madre di Marc è in realtà morta, è morta due mesi fa. Ancora ferito e arrabbiato, Marc non è in grado di sedersi a shiva per sua madre, cosa di cui sembra pentirsi poiché un’ondata di emozioni travolgente riporta Steven in superficie. Steven crede che sua madre sia ancora viva e pensa che stia parlando con lei al telefono, tutto deciso dalla mente di Marc.

