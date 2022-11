Cosa è successo al livello 2 ad Andor? Svelato il destino dei prigionieri

*ATTENZIONE: Spoiler avanti per Andor*

In Star Wars, l’Impero è sempre stato il grande nemico della galassia, ma Andor ha illuminato una nuova e terrificante luce sulle loro azioni malvagie e oppressive.

Grazie alla nuova Direttiva sull’Ordine Pubblico Resentencing (PORD) dell’Impero, Cassian si è trovato incarcerato per non aver commesso alcun crimine reale ed era chiaro dal momento del suo arrivo su Narkina 5 che la struttura-fabbrica-prigione è un luogo crudele e duro come lo sono i detenuti “fritto” da un pavimento caricato elettricamente per insubordinazione e scarsa etica del lavoro.

Tuttavia, le cose sono solo peggiorate nell’episodio 9 quando un’ondata di panico ha iniziato a invadere i compagni di reclusione di Andor mentre lentamente ha iniziato a circolare la voce che era successo qualcosa di brutto ai prigionieri al livello 2 della struttura.

Qualcosa è successo al livello 2

Dopo aver completato il loro ultimo estenuante turno, i detenuti vengono tenuti nell’area di attesa del ponte più a lungo del solito, il che provoca disordini.

Taga, il compagno di prigionia di Andor, che usa una forma di linguaggio dei segni per comunicare con i detenuti di altri piani, inizia a farsi prendere dal panico quando si rende conto che qualcosa non va.

“Penso che sia il livello 2”, dice mentre decifra un messaggio da un prigioniero sul ponte di fronte, ma non riesce a distinguere i dettagli esatti di ciò che sta accadendo.

Le cose prendono una piega confusa per i prigionieri poiché l’elettricità nella struttura si interrompe brevemente e quando ritorna, suona un allarme e viene ordinato a tutti di spostarsi dall’area di attesa del ponte.

Che fine hanno fatto i prigionieri del Livello 2 ad Andor?

Tutti i detenuti in una delle stanze del livello 2 sono stati uccisi.

Con il progredire dell’episodio, iniziano lentamente a emergere maggiori dettagli sull’incidente.

Quando Andor e i suoi compagni di reclusione si preparano per il loro prossimo turno, i prigionieri che hanno appena finito il turno di notte rivelano che tutti i 100 prigionieri del livello 2 sono stati uccisi e uccisi.

Nel tentativo di mantenere l’ordine, Kino tenta di rassicurare i detenuti che quello che hanno sentito è solo una voce, ma i suoi occhi mostrano chiaramente che lui stesso è terrorizzato.

I dettagli esatti dell’incidente di livello 2 sono descritti per intero nella scena finale dell’episodio 9 quando Kino e Cassian interrogano un dottore che è stato inviato per curare l’anziano detenuto Ulaf che si è ammalato.

Il dottore spiega che un detenuto al livello 4 che avrebbe dovuto essere rilasciato è stato rimandato a lavorare al livello 2, rivelando che l’Impero non ha intenzione di rilasciare nessuno dei detenuti.

La notizia del detenuto trasferito si è rapidamente diffusa al livello 2 e ha causato indignazione e per prevenire una potenziale rivolta e impedire che il segreto venisse svelato, le guardie carcerarie hanno ucciso tutti i detenuti del livello 2.

È ora di scegliere da che parte stare

Da quando è stato presentato, il personaggio di Andy Serkis, Kino Loy, è stato del tutto contrario all’idea di fuggire da Narkina 5.

Crede che il modo migliore per superare i suoi 217 giorni rimanenti in prigione sia tenere la testa bassa e andare avanti con il lavoro.

Quando Cassian lo interroga sul numero di guardie a ogni livello, si rifiuta di rispondere e va a dormire.

Tuttavia, poiché tutto cambia quando apprende la verità sulla situazione dal dottore e si rende conto che potrebbe non uscirne mai, alla fine mette da parte il suo compiacimento e accetta di aiutare Cassian, rivelando che ci sono “Mai più di 12” guardie ad ogni livello della prigione.

Andor è ora disponibile per lo streaming su Disney+ con nuovi episodi in arrivo mercoledì fino al finale il 23 novembre.

