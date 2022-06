Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez.

Per molti, questi tre motivi sono stati più che sufficienti per dare un’occhiata a Only Murders in the Building nel 2021.

Creata da Steve Martin e John Hoffman, la serie comica poliziesca americana si concentra su tre appassionati di podcast sul vero crimine che formano una piccola cerchia di investigatori dilettanti. Le stelle vantano una grande chimica e il rinnovo della stagione 2 è stato concesso a Hulu.

I nuovi episodi sono iniziati in anteprima martedì 28 giugno 2022, ma il pubblico ha una domanda urgente che deve essere affrontata prima di continuare.

Vale a dire, cosa è successo a Oscar (interpretato da Aaron Dominguez) in Only Murders in the Building stagione 2?

Cosa è successo a Oscar nella seconda stagione di Only Murders in the Building?

Oscar è in particolare assente dai primi due episodi di Only Murders in the Building stagione 2, ma Mabel (interpretata da Selena Gomez) spiega nell’episodio 2 che le cose non sono andate davvero bene tra lei e Oscar.

Mabel ne parla ad Oliver e rivela che “il legame traumatico è forte, ma penso che io e Oscar stiamo solo aspettando il testo” diventiamo solo amici “.

Quindi, il motivo per cui non è ancora stato nella serie deriva dal fatto che la coppia si è allontanata nel periodo tra le stagioni 1 e 2. Non sembra del tutto organico dopo tutto ciò che hanno passato nella prima stagione, ma forse ulteriori dialoghi si arricchiranno la loro storia ancora di più negli episodi futuri.

È stato presentato nella prima stagione ed è stato ingiustamente condannato per l’omicidio di Zoe, venendo rilasciato dalla prigione solo dopo dieci anni. Ora che Mabel ha bisogno del suo aiuto, è strano che non sia proprio lì.

“Penso che sia una relazione davvero complicata”

I commenti di Mabel suggeriscono che Oscar è ancora in giro. Non solo, ma il co-creatore John Hoffmann ha detto a Deadline prima dell’uscita della serie: “Amo Aaron Dominguez e abbiamo parlato molto di questo personaggio. Penso che sia una relazione davvero complicata quella che lui e Mabel hanno e sarà interessante vedere dove andrà a finire.

Tuttavia, Digital Spy riporta che il trailer ha riconosciuto che Aaron Dominguez non sarebbe stato un protagonista della serie.

Ha pubblicato una citazione di Fight Club su Instagram – “È solo dopo aver perso tutto che sei libero di fare qualsiasi cosa” – il giorno in cui è uscito il trailer.

Il programma della seconda stagione di Only Murders in the Building

I primi due episodi sono stati aggiunti alla piattaforma martedì 28 giugno 2022 e gli episodi successivi saranno disponibili per lo streaming ogni martedì:

Episodio 3: Martedì 5 luglio 2022

Episodio 4: Martedì 12 luglio 2022

Episodio 5: Martedì 19 luglio 2022

Episodio 6: Martedì 26 luglio 2022

Episodio 7: Martedì 2 agosto 2022

Episodio 8: Martedì 9 agosto 2022

Episodio 9: Martedì 16 agosto 2022

Episodio 10: Martedì 23 agosto 2022

Solo Murders in the Building è in streaming su Hulu e Disney+.

