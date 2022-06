Confermato il tempo di rilascio globale della signora Marvel su Disney Plus

I fan del Marvel Cinematic Universe stanno per ricevere una colorata introduzione a Kamala Khan, alias Ms. Marvel, nella prossima serie degli studios su Disney Plus.

Più avanti, confermiamo la data di uscita e il tempo di rilascio globale dell’episodio 1, oltre a delineare il conteggio degli episodi e il programma di rilascio.

Creata da Bisha K. Ali per Disney Plus, la miniserie Signora Marvel seguirà Kamala Khan di Iman Vellani mentre i suoi nuovi poteri si risvegliano per trasformarla in Ms. Marvel.

Data di uscita della signora Marvel

Signora Marvel L’uscita dell’episodio 1 è prevista per mercoledì 8 giugno 2022 su Disney Plus.

La fascia oraria del mercoledì dello spettacolo ha reso la mattinata infrasettimanale intensa per gli abbonati, come Signora Marvel gli episodi verranno presentati in anteprima contemporaneamente alle nuove puntate di Obi-Wan Kenobi.

Signora Marvel è la settima serie dei Marvel Studios ad essere presentata in anteprima sulla piattaforma di streaming, dopo Cavaliere della Luna.

Continuando la narrazione della Fase 4, Signora Marvel si prevede di impostare Le Meravigliein uscita nel 2023, che fungerà da sequel di Brie Larson Capitan Marvel.

Tempo di rilascio globale dell’episodio 1

A differenza delle piattaforme di streaming concorrenti, come Netflix, Signora Marvel gli episodi usciranno settimanalmente invece di far cadere l’intera serie in una volta.

Seguendo lo stesso schema di altri spettacoli Disney Plus, l’episodio 1 arriverà a Midnight PT negli Stati Uniti, che si traduce nei seguenti orari per il resto del mondo:

Ora del Pacifico: 12:00 PST

Ora orientale: 3 AM EST

Ora britannica: 8:00 GMT

Ora europea: 9:00 CET

Ora dell’India: 12:30 IST

Ora dell’Australia: 16:30 ACDT

Quanti episodi ci sono in Ms. Marvel?

Signora Marvel consegnerà sei episodi all’interno della sua stagione 1 su Disney Plus, seguendo l’esempio di altri spettacoli Marvel tra cui Loki, Occhio di Falcoe altro ancora.

Di seguito, abbiamo evidenziato le date di uscita di tutti e sei gli episodi così come sono attualmente e aggiorneremo i titoli degli episodi non appena verranno annunciati:

Episodio 1: 8 giugno 2022

Episodio 2: 15 giugno 2022

Episodio 3: 22 giugno 2022

Episodio 4: 29 giugno 2022

Episodio 5: 6 luglio 2022

Episodio 6: 13 luglio 2022

