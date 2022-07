Confermato il tempo di rilascio di Zombies 3 su Disney+

Dopo che il primo film di Zombies è apparso sui nostri schermi nel 2018, il franchise è diventato rapidamente uno dei più popolari tra i fan di Disney Channel.

Il film ha generato non uno ma due sequel negli anni successivi, con la terza e ultima puntata destinata a rompere la tradizione rilasciando su Disney+.

Naturalmente, i fan della serie di film sono ansiosi di guardare la puntata finale non appena arriva, ma quando è il momento esatto di uscita di Zombies 3 su Disney+ e cosa possono aspettarsi i fan dal film?

Anteprima della trama di Zombies 3

Zombies 3 continua la storia del giocatore di football zombie Zed e della cheerleader umana Addison mentre si imbarcano nel loro ultimo anno alla Seabrook High.

Dopo anni di litigi, la città è finalmente diventata un rifugio sicuro sia per gli zombi che per gli umani e sia Zed che Addison non vedono l’ora che arrivi la fase successiva della loro vita, il college.

Prima che la coppia possa fare i passi successivi, c’è un’ultima cosa da fare a Seabrook mentre la città si prepara ad aprire il suo nuovissimo padiglione del tifo e Addison invita una miriade di squadre di cheerleader da tutto il mondo a competere in un tifo internazionale .

Tuttavia, la competizione attira anche l’attenzione di un gruppo di estranei intergalattici mentre un gruppo di alieni arriva a Seabrook per competere, anche se i residenti della città diventano rapidamente sospettosi dei nuovi arrivati ​​quando scoprono che potrebbero essere alla ricerca di qualcosa di più del semplice competizione amichevole.

Data e ora di uscita di Zombies 3

Zombies 3 uscirà su Disney+ venerdì 15 luglio 2022, a mezzanotte Pacific Time negli Stati Uniti.

Come la maggior parte delle uscite Disney+, il film sarà reso disponibile contemporaneamente in tutto il mondo e per vari fusi orari, il che si traduce in:

12:00 PT negli Stati Uniti

3:00 ET negli Stati Uniti

8:00 BST nel Regno Unito

9:00 CEST in Europa

12:30 IST in India

17:00 AEST a Sydney, Australia

Ciò significa che i fan negli Stati Uniti potrebbero essere in serbo per una notte molto tarda mentre gli spettatori in Australia possono guardare a loro piacimento la sera.

Incontra i nuovi arrivati

Nel cast di Zombies 3 ci sono una miriade di alieni, vale a dire A-Lan, A-Li e A-Spen.

L’arrivo del trio di cheerleader intergalattiche è stato annunciato nel maggio 2021 quando avrebbero dovuto iniziare le riprese del terzo film.

I ruoli del trio alieno sono:

Matt Cornett nel ruolo di A-Lan

Kyra Tantao nel ruolo di A-Li

Terry Hu nel ruolo di A-Spen

I fan della Disney avranno già familiarità con Matt Cornett poiché l’attore 23enne interpreta EJ in High School Musical: Il Musical: La Serie mentre altri ruoli sono entrati I Goldberg, Game Shakers, Alex & Me, La vita a pezzi e la serie Nickelodeon Bella e i Bulldog.

L’attrice newyorkese Kyra Taranto recita nel suo secondo ruolo in assoluto in Zombies 3, il suo primo arrivo in un episodio di Legge e ordine: SVU.

E infine, l’attore nato nel New Jersey Terry Hu è già apparso in diversi cortometraggi, tra cui Fine dell’estate, una cura per tutte le cose e americanizzato.

Zombies 3 sarà disponibile per lo streaming su Disney+ da venerdì 15 luglio 2022.

In altre notizie, ha esplorato My Daughter’s Killer: The Story of Kalinka Bamberski