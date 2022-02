Confermato il tempo di rilascio di Pam e Tommy Hulu e Disney Plus

Avvia il tuo cuore e chiama il dottor Feelgood perché i fan dei Motley Crue non vorranno perdersi questo.

In effetti, sembra che il pubblico stia aspettando da sempre l’uscita di Pam e Tommy.

Sviluppato da Evan Goldberg e Seth Rogen, il dramma biografico americano concentra il suo obiettivo sul matrimonio di Pamela Anderson e Tommy Lee durante gli eventi che circondano un sex tape non autorizzato.

Annunciato nel 2018, l’attesa è finalmente finita e l’hype non potrebbe essere maggiore. Quindi, affrontiamo la data di rilascio di Pam e Tommy per gli abbonati Hulu e Disney Plus negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

ancora dal trailer di Pam & Tommy, Hulu, Annapurna Television

Tempo di rilascio di Pam e Tommy Hulu e Disney Plus

Per quelli negli Stati Uniti, Pam e Tommy saranno presentati in anteprima su Hulu alle 00:01 di mercoledì 2 febbraio 2022.

I primi tre episodi cadranno nella data sopra, con singoli episodi programmati per raggiungere la piattaforma settimanalmente ogni mercoledì.

Per quanto riguarda il pubblico nel Regno Unito, invece, i primi tre episodi saranno disponibili per lo streaming su Disney Plus dalle 8:00. Viene rilasciato attraverso la categoria Star sulla piattaforma.

La differenza di fuso orario tra Stati Uniti e Regno Unito può essere spiegata dal fatto che nuovi titoli vengono regolarmente aggiunti a Disney Plus negli Stati Uniti alle 3:00 EST.

Pam e Tommy saranno composti da otto episodi in totale, con il finale che completerà la miniserie mercoledì 8 marzo 2022.

Un cast per comandare lo schermo

Uno dei motivi principali per cui gli spettatori sono stati così entusiasti di dare un’occhiata allo spettacolo è il suo cast.

Puoi controllare l’ensemble centrale e i rispettivi ruoli di seguito:

Lily James nel ruolo di Pamela Anderson

Sebastian Stan nel ruolo di Tommy Lee

Seth Rogen nel ruolo di Rand Gauthier

Nick Offerman nel ruolo dello zio Miltie

Taylor Schilling nel ruolo di Erica Gauthier

Pepi Sonuga nel ruolo di Melanie

Andrew Dice Clay nel ruolo di Butchie

Spenser Granese come Steve Fasanella

Mozhan Marnò nel ruolo di Gail Chwatsky

Fred Hechinger nel ruolo di Seth Warshavsky

Mike Seely nel ruolo di Hugh Hefner

“È una storia importante”

La serie è in realtà un adattamento di un articolo scritto da Amanda Chicago Lewis e pubblicato in Rolling Stone nel 2014. Ha illuminato i lettori sui dettagli del viaggio del nastro dalla privacy all’opinione pubblica.

Durante una conversazione con Variety, Sebastian Stan ha offerto i suoi pensieri sul motivo per cui la storia rimane essenziale e informativa oggi.

“Penso che sia una storia importante per essere in grado di capire quale sia stato l’impatto di quel tornado mediatico”, ha spiegato.

“Per loro come coppia ma soprattutto per lei come donna. Non riesco a immaginare cosa ti venga rubato un video di una casa privata, come ciò non avrebbe alcun impatto su una coppia di sposini. “

Pam e Tommy debutteranno su Hulu e Disney Plus mercoledì 2 febbraio 2022.

