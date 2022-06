Confermato il tempo di rilascio dello streaming OTT per la nuova serie Hotstar

Mentre i fan fanno il conto alla rovescia per il lancio di 9 Hours, Disney Plus Hotstar conferma l’ora ufficiale di uscita in streaming OTT per la nuova serie d’azione.

Questo fine settimana sarà un altro momento impegnativo per i fan dei contenuti indiani di successo sulle piattaforme di streaming con l’uscita programmata della stagione 3 di Aashram, Ashoka Vanamlo Arjuna Kalyanam, KGF Chapter 2 e The Eken.

Tuttavia, la prima nuova serie TV della settimana sarà l’attesissimo dramma d’azione in lingua telugu 9 Hours. Ora, mentre i fan iniziano il conto alla rovescia per la nuova serie, Disney Hotstar ha fortunatamente confermato il tempo di rilascio dello streaming OTT per 9 ore in tutto il mondo.

Di cosa parla la prossima serie 9 Hours?

9 Hours è un’imminente serie d’azione in lingua telugu che si concentrerà su tre prigionieri che tentano di sfuggire alla loro incarcerazione per portare a termine un’ultima grande rapina.

Il loro piano per la rapina è davvero buono, ma c’è un problema evidente; devono tornare nelle loro celle prima del prossimo appello… nove ore dopo.

“3 prigionieri. 1 piano di fuga. 9 ore per l’esecuzione. Riusciranno?” – Anteprima Disney Hotstar, tramite YouTube.

La serie è prodotta da Y. Rajeev Reddy e Saibabu Jagarlamudi, con Jacob Verghese e Ranjan Kaushik che lavorano come registi congiunti.

Protagonisti di 9 Hours ci saranno Taraka Ratna, Ajay, Vinod Kumar, Madhu Shalini e Ravi Varma nel cast principale, con ruoli secondari per Preethi Asrani, Ankith Koyya, Jwala Koti e Monica Reddy.

9 ore: confermato il tempo di rilascio OTT per lo streaming

9 Hours sarà presentato in anteprima in India tramite la piattaforma di streaming Disney Plus Hotstar giovedì 2 giugno.

Come confermato dalla pagina Twitter di Disney Plus Hotstar Telugu, tutti gli episodi della nuova serie usciranno dalle 12:00 IST del 2 giugno:

Pacific Time – 11:30 PDT

Ora orientale – 14:30 EDT

Ora britannica – 19:30 BST

Ora europea – 20:30 CEST

Ora del Pakistan – 23:30 PKT

Ora dell’India – 00:00 IST

Ora delle Filippine – 2:30 PHT

Ora dell’Australia – 04:00 ACST

Disney Plus Hotstar non offre più una prova gratuita dei propri servizi, ma la piattaforma offre un piano di abbonamento gratuito ai nuovi utenti, anche se ciò non consentirà l’accesso alla serie 9 Hours:

Premium: Rs 1499 all’anno – Quattro dispositivi con qualità video 4K con contenuti senza pubblicità

Super: Rs 899 all’anno – Due dispositivi con qualità video 1080p con supporto pubblicitario

Mobile: Rs 499 all’anno – Un dispositivo con qualità video 720p con supporto pubblicitario

I fan dovrebbero notare che ci sono opzioni alternative per il piano Mobile, inclusi i pagamenti in un mese, sei mesi e un anno.

Cosa c’è in arrivo per lo streaming OTT indiano a giugno?

L’industria cinematografica e televisiva indiana continua a crescere, distribuendo sempre più contenuti ai fan le cui aspettative vengono ugualmente sollevate.

Mentre guardiamo al giugno 2022, queste sono le più grandi uscite di streaming OTT del prossimo mese per i fan dei contenuti indiani in tutto il mondo:

Aashram stagione 3 (giocatore MX) – 3 giugno

Ashoka Vanamlo Arjuna Kalyanam (Aha Video) – 3 giugno

KGF Capitolo 2 (Amazon Prime) – 3 giugno

L’Eken (Hoichoi) – 3 giugno

Aashiqana (Disney Hotstar) – 6 giugno

Innale Vare (Sony LIV) – 9 giugno

Arch (ZEE5) – 10 giugno

CyberVaar (Voot) – 10 giugno

Don (Netflix) – 10 giugno

The Broken News (ZEE5) – 10 giugno

CBI 5: Il cervello (Netflix) – 12 giugno

She Stagione 2 (Netflix) – 17 giugno

Forense (ZEE5) – 24 giugno

