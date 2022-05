Confermato il tempo di rilascio dell’episodio 6 di Moon Knight su Disney Plus

Da quando è stato presentato in anteprima su Disney+ il 30 marzo, Moon Knight ha dimostrato di essere una delle serie TV MCU più strabilianti fino ad oggi.

Altre domande sono sorte con ogni nuovo episodio e dopo il drammatico cliffhanger del quinto capitolo dello show, i fan attendono con impazienza la prossima puntata.

Ma quando è il momento di uscita dell’episodio 6 di Moon Knight e cosa possono aspettarsi i fan dal prossimo capitolo?

Riepilogo episodio 5 di Moon Knight

L’episodio 5 di Moon Knight è arrivato su Disney+ mercoledì 27 aprile 2022.

Intitolato Asilo, l’episodio è ripreso dallo sbalorditivo cliffhanger alla fine dell’episodio 4 in cui è stato rivelato che Marc Spector e Steven Grant erano morti dopo essere stati colpiti da Arthur Harrow.

L’episodio 5 ha visto il duo collaborare per cercare di trovare un modo per tornare nel mondo dei vivi, ma è stata una corsa contro il tempo prima che diventassero un appuntamento fisso nel Duat, il regno dei morti egiziano.

Marvel Studios | Disney+

Con l’aiuto della dea ippopotamo Taweret, Marc e Steven hanno dovuto bilanciare la loro bilancia venendo a patti con il trauma che ha portato alla loro doppia personalità.

Ripercorrendo i ricordi di Marc, abbiamo osservato come il trauma della sua infanzia, inclusa la morte di suo fratello e l’abuso di sua madre, ha portato Marc a sviluppare un disturbo dissociativo dell’identità e creare la personalità di Steven Grant, basata sull’esploratore di Indiana Jones. film d’eccezione.

L’episodio si conclude con Steven che cade dalla barca portandoli attraverso gli inferi, facendo equilibrare la bilancia di Marc e lasciandolo nel paradiso del Campo di Canne.

Marvel Studios | Disney+

Data e ora di uscita dell’episodio 6 di Moon Knight

L’episodio 6 di Moon Knight uscirà su Disney+ mercoledì 4 maggio 2022 a mezzanotte Pacific Time negli Stati Uniti.

Come tutte le principali uscite su Disney+, il nuovo episodio uscirà contemporaneamente in tutto il mondo.

Per i fan che vivono in fusi orari diversi, questo si traduce in:

12:00 PT negli Stati Uniti

3:00 ET negli Stati Uniti

8:00 BST nel Regno Unito

9:00 CEST in Europa

12:30 IST in India

17:00 AEST a Sydney, Australia

Marvel Studios | Disney+

Anteprima della trama dell’episodio 6 di Moon Knight

La Marvel non ha ancora rivelato alcun dettaglio ufficiale sul finale di Moon Knight, ma come sempre Internet è in fermento con voci e potenziali fughe di notizie su ciò che possiamo aspettarci.

Secondo Inverse, la durata dell’episodio è presumibilmente nella regione di 42-45 minuti, il che, se fosse vero, lo renderebbe l’episodio finale più breve di qualsiasi serie live-action della Marvel finora, con solo Cosa succede se…? avendo un finale più breve.

Intanto il Comic Circus riporta che l’episodio finale sarà intitolato Dei e mostri.

Qualcosa che sappiamo per certo sul finale di Moon Knight è che Marc Spector dovrà in qualche modo trovare una via d’uscita dal mondo sotterraneo egiziano e tornare nella terra dei vivi in ​​modo che possa riunirsi con Khonshu e affrontare il malvagio Arthur Harrow.

Inoltre, c’è anche il potenziale per Khonshu di provare a trasformare Layla nel suo avatar e c’è anche la piccola questione di scoprire di più sulla misteriosa terza personalità di Marc.

Marvel Studios | Disney+

Quali sono le prospettive per Moon Knight?

Il sesto episodio di Moon Knight è anche l’ultimo episodio dello show, e per il momento segna la fine della linea.

Prima dell’uscita dello show, Moon Knight era stata annunciata come una miniserie limitata, il che significa che la stagione 2 sembra improbabile poiché le serie limitate raccontano le loro storie in una sola stagione prima della fine.

Tuttavia, ciò non significa che non vedremo più il personaggio di Oscar Isaac poiché Kevin Feige ha accennato, secondo IGN, che i piani erano in discussione per continuare Moon Knight e altri spettacoli per più stagioni.

“Alcuni degli spettacoli di cui ho parlato stanno per iniziare le riprese [including Moon Knight]stiamo tenendo a mente una struttura che porterebbe a una seconda e una terza stagione in un modo più diretto rispetto, diciamo, a uno spettacolo come WandaVision”, ha detto il produttore.

Marvel Studios | Disney+

In un’intervista con Variety, Oscar Isaac ha rivelato di non aver firmato un contratto prolungato con i Marvel Studios oltre i sei episodi di Moon Knight.

“Avevo sentito parlare delle manette d’oro”, ha scherzato Isaac. “Era qualcosa su cui ero reticente. E fortunatamente, eravamo tutti d’accordo che questo [show] è quello su cui ci concentreremo”.

“E se c’è un qualche tipo di futuro, penso che dipenda solo da se alla gente piace, se la gente vuole vedere di più e se troviamo una storia che valga la pena raccontare”, ha concluso l’attore.

Marvel Studios | Disney+

Moon Knight è ora disponibile per lo streaming su Disney+ dopo il rilascio mercoledì 30 marzo 2022.

