Confermati lo streaming e la data di uscita di The Bear UK

La pazienza è una virtù, ma è sicuro dire che tutti possiamo sentirci piuttosto impazienti quando viene pubblicizzato uno spettacolo che non possiamo ancora guardare.

Alcuni spettacoli vengono pubblicati in determinati territori mentre altri devono aspettare e questo è stato in qualche modo frustrante il caso di The Bear.

Creata da Christopher Storer, la serie commedia drammatica americana è stata presentata in anteprima su FX su Hulu nel giugno 2022 e ha rapidamente ottenuto il plauso della critica e del pubblico in generale.

È gradualmente diventato uno degli spettacoli più amati dell’anno finora e molti saranno felicissimi di sapere che The Bear sarà finalmente diretto nel Regno Unito in streaming…

Foto di Kevin Winter/Getty Images

The Bear arriverà ufficialmente su Disney+ nel Regno Unito e in Irlanda mercoledì 5 ottobre 2022.

Sarai anche felice di apprendere che non dovrai aspettare che gli episodi settimanali cadano.

Tutte e otto le puntate della prima stagione dovrebbero uscire contemporaneamente nella data sopra indicata, invitando il pubblico a un abbuffata o a distanziare gli episodi a proprio piacimento.

Se non hai sentito altro che cose buone ma niente riguardo a ciò che è in realtà lo spettacolo è incentrato sul giovane e prestigioso chef Carmy (interpretato da Jeremy Allen White) che torna a gestire la paninoteca di famiglia dopo aver lavorato nel mondo della cucina raffinata.

Di fronte ai debiti e a uno staff diverso da quello con cui è abituato a lavorare, la sfida si fa subito evidente.

“Era qualcosa di accessibile per me”

Jeremy ha recentemente incontrato Vulture e ha parlato di ciò che ha trovato così avvincente del progetto:

“Ho capito subito quanto tenevo a Carmy e quanto il mio cuore faceva davvero male per Carmy, e non credo di sapere ancora esattamente perché. In retrospettiva, è perché ho visto quest’uomo solitario la cui identità era così coinvolta in questa cosa, e se non l’avesse capito, si sentiva davvero come se stesse per morire”.

Ha continuato: “Era qualcosa di accessibile per me. Ora sono più grande e la mia vita è diventata più grande e migliore. [Pauses.] Ma c’è stato un tempo come attore, un giovane attore, in cui mi sono sentito molto coinvolto nella mia professione. Se non ci riuscivo, o non ottenevo tutto ciò che volevo, era come la fine del mondo…”

The Bear è stato rinnovato per la stagione 2?

Sì, The Bear è stato ufficialmente rinnovato per la stagione 2.

Tuttavia, una data di uscita deve ancora essere confermata. Prevediamo che i nuovi episodi saranno presentati in anteprima ad un certo punto nel 2023.

The Bear arriva su Disney+ nel Regno Unito e in Irlanda mercoledì 5 ottobre 2022.

Mostra tutto

In altre notizie, la data di uscita dell’episodio 3 della terza stagione di Criminal Justice, l’ora dello streaming OTT