Confermati il ​​conteggio degli episodi e la durata della serie dell’avvocato

A tre mesi dal debutto di She-Hulk su Disney Plus, i fan della Marvel sono curiosi di sapere quanti episodi ha in serbo lo studio.

Confermiamo She-Hulk: Avvocato contare gli episodi e rivelare la durata della serie, oltre a fornire un riepilogo del primo trailer.

Creato da Jessica Gao per Disney Plus e basato sul personaggio della Marvel Comics, She-Hulk: avvocato è l’ottava serie MCU sulla piattaforma di streaming e vede come protagonisti Tatiana Maslany, Mark Ruffalo, Tim Roth, Benedict Wong e altri che seguono Jennifer Walters mentre tenta di guidare un nuovo studio legale nei panni del supereroe verde.

She-Hulk: avvocato | Rimorchio ufficiale | Disney+

Quanti episodi ci sono in She-Hulk: Attorney at Law?

She-Hulk: avvocato sarà composto da nove episodi nella sua stagione di debutto e si pensa che uscirà in un formato settimanale come i predecessori dello spettacolo.

Lo ha riferito Comicbook.com Lei-Hulk originariamente aveva dieci episodi al suo nome, tuttavia, la Marvel ha cambiato il conteggio degli episodi a nove all’ultimo minuto.

Lei-Hulk diventerà la terza serie Marvel e Disney Plus rilasciata quest’anno, dopo Cavaliere della Luna e Signora Marvel – Il debutto di Kamala Khan dovrebbe essere presentato in anteprima l’8 giugno 2022.

Immagine dalla Marvel.

Kevin Feige conferma la lunghezza della serie

Parlando con IGN, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha confermato che ogni episodio sarebbe durato circa 30 minuti.

“Sono circa sei ore di contenuti. A volte saranno sei episodi, a volte saranno nove episodi, nel caso di Wanda Vision. A volte saranno 10 episodi. Fondamentalmente hai 10 episodi di mezz’ora, che è quello Lei-Hulk … sarà.”

Tuttavia, Feige inizialmente aveva puntato su dieci episodi per la serie, che ora è stata ridotta a nove, il che significa che l’intera durata della serie arriverà ora a poco più di cinque ore.

Immagine dalla Marvel.

Primo riepilogo del trailer

Il trailer inizia con una voce fuori campo di Smart Hulk, alias Bruce Banner, che recita l’importanza di essere un supereroe per proteggere le persone.

Dopo che Jennifer Walters è stata presentata come un avvocato richiesto, apprendiamo che è stata istituita una nuova divisione legale sovrumana e vogliono che She-Hulk sia il volto di essa.

Bruce Banner viene presentato come “famiglia”, dove aiuta Jennifer a controllare la sua aggressività in modo che possa rimanere verde senza rabbia, proprio come Smart Hulk.

Tim Roth viene reintrodotto come Abominio – apparso per la prima volta in The Incredible Hulk del 2008 – e diamo anche uno sguardo a Titania di Jameela Jamil, che fungerà da antagonista della serie.

She-Hulk: Attorney at Law debutterà il 17 agosto 2022 su Disney Plus.

