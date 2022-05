Confermate la data e l’ora di uscita dell’episodio 3 di Obi-Wan Kenobi su Disney+

Mesi di attesa e settimane di preparazione alla stampa sono finalmente finite quando la tanto attesa serie Obi-Wan Kenobi è finalmente arrivata su Disney+.

La serie è stata presentata in anteprima il 27 maggio, offrendo ai fan non uno, ma due nuovi episodi da godersi mentre il titolare Jedi è finalmente uscito dall’ombra.

Naturalmente, i fan sono rimasti affamati di più, ma quando arriverà l’episodio 3 di Obi-Wan Kenobi su Disney+ e dove potrebbe andare la trama?

Riepilogo episodi 1 e 2

Gli episodi 1 e 2 di Obi-Wan Kenobi hanno visto il Jedi titolare richiamato in azione dopo 10 anni di solitudine mentre vegliava sul giovane Luke Skywalker su Tatooine.

Quando la notizia arriva a Kenobi che una principessa Leia di 10 anni è stata rapita da cacciatori di taglie, è costretto a lasciare il pianeta deserto per organizzare un audace salvataggio.

Con l’Impero a caccia di Jedi sopravvissuti, le azioni di Obi-Wan suscitano scalpore e portano gli inquisitori sul pianeta Daiyu dove la Terza Sorella, Reva, riesce quasi a raggiungere Obi-Wan, solo per lasciarlo scivolare tra le sue dita .

La sua incapacità di catturare Kenobi attira l’ira del Grande Inquisitore, qualcosa che Reva non approva.

Data di uscita dell’episodio 3 di Obi-Wan Kenobi e anteprima della trama

L’episodio 3 della serie Obi-Wan Kenobi arriverà su Disney+ mercoledì 1 giugno 2022.

I fan che vogliono vedere il nuovo episodio non appena sarà disponibile potranno guardarlo a partire da mezzanotte Pacific Time negli Stati Uniti.

In vari fusi orari in tutto il mondo, ciò si traduce in:

12:00 PT negli Stati Uniti

3:00 ET negli Stati Uniti

8:00 BST nel Regno Unito

9:00 CEST in Europa

12:30 IST in India

17:00 AEST a Sydney, Australia

In termini di trama dell’episodio 3, Kenobi avrà più calore che mai su di lui mentre cerca la giovane Leia dopo che la notizia della sua presenza su Daiyu ha iniziato a circolare.

Reva deve riuscire a trovare lo Jedi dopo che le sue azioni sorprendenti contro il Grande Inquisitore alla fine dell’episodio 2 l’hanno messa a rischio di affrontare una dura disciplina se fallisce.

Poiché il compito di portare Obi-Wan si sta rivelando problematico, potrebbe benissimo attirare l’attenzione di qualcuno molto più potente dei semplici inquisitori.

Quanti episodi in totale?

Obi-Wan Kenobi conterrà un totale di sei episodi.

Rispetto alle altre serie di Star Wars live-action di Disney+, Il Mandaloriano e Il libro di Boba Fettquesto rende Obi-Wan Kenobi la voce più corta finora.

Dopo che i primi due episodi di Obi-Wan Kenobi sono usciti il ​​27 maggio, i restanti quattro capitoli andranno in onda il mercoledì, in uscita ogni settimana fino all’arrivo dell’episodio 6 il 22 giugno.

Episodio 1 | 27 maggio

Episodio 2 | 27 maggio

Episodio 3 | 1 giugno

Episodio 4 | 8 giugno

Episodio 5 | 15 giugno

Episodio 6 | 22 giugno

Tornare al mercoledì dopo la sua uscita iniziale di venerdì significa che Obi-Wan Kenobi si sovrapporrà a una delle serie MCU di Disney+, signora Marvelche a sua volta inizia l’8 giugno.

Un’uscita sovrapposta doveva accadere alla fine poiché Disney+ si popolava sempre più di nuovi spettacoli, ma sarà affascinante vedere come il programma di rilascio avrà un impatto su entrambi gli spettacoli.

Obi-Wan Kenobi è ora disponibile per lo streaming dopo essere stato rilasciato su Disney+ venerdì 27 maggio 2022.

