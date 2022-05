Confermate la data e l’ora di uscita dell’episodio 3 di Obi-Wan Kenobi su Disney+

Mesi di attesa e settimane di preparazione alla stampa sono finalmente finite quando la tanto attesa serie Obi-Wan Kenobi è finalmente arrivata su Disney+.

La serie è stata presentata in anteprima il 27 maggio, offrendo ai fan non uno, ma due nuovi episodi da godersi mentre il titolare Jedi è finalmente uscito dall’ombra.

Naturalmente, i fan sono rimasti affamati di più, ma quando arriverà l’episodio 3 di Obi-Wan Kenobi su Disney+ e dove potrebbe andare la trama?

Riepilogo episodi 1 e 2

Gli episodi 1 e 2 di Obi-Wan Kenobi hanno visto il Jedi titolare richiamato in azione dopo 10 anni di solitudine mentre vegliava sul giovane Luke Skywalker su Tatooine.

Quando la notizia arriva a Kenobi che una principessa Leia di 10 anni è stata rapita da cacciatori di taglie, è costretto a lasciare il pianeta deserto per organizzare un audace salvataggio.

Con l’Impero a caccia di Jedi sopravvissuti, le azioni di Obi-Wan suscitano scalpore e portano gli inquisitori sul pianeta Daiyu dove la Terza Sorella, Reva, riesce quasi a raggiungere Obi-Wan, solo per lasciarlo scivolare tra le sue dita .

I suoi tentativi di catturare Kenobi attirano l’ira del Grande Inquisitore, cosa che Reva non approva.

Data di uscita dell’episodio 3 di Obi-Wan Kenobi e anteprima della trama

L’episodio 3 della serie Obi-Wan Kenobi arriverà su Disney+ mercoledì 1 giugno 2022.

I fan che vogliono vedere il nuovo episodio non appena sarà disponibile potranno guardarlo a partire da mezzanotte Pacific Time negli Stati Uniti.

In vari fusi orari in tutto il mondo, ciò si traduce in:

12:00 PT negli Stati Uniti

3:00 ET negli Stati Uniti

8:00 BST nel Regno Unito

9:00 CEST in Europa

12:30 IST in India

17:00 AEST a Sydney, Australia

In termini di trama dell’episodio 3, Kenobi avrà più calore che mai su di lui dopo che la notizia della sua presenza su Daiyu inizierà a circolare.

Reva deve riuscire a trovare lo Jedi dopo che le sue azioni sorprendenti contro il Grande Inquisitore la mettono a rischio di affrontare una dura disciplina se fallisce.

Poiché il compito di portare Obi-Wan si sta rivelando problematico, potrebbe benissimo attirare l’attenzione di qualcuno molto più potente dei semplici inquisitori.

Quanti episodi in totale?

Obi-Wan Kenobi conterrà un totale di sei episodi.

Rispetto alle altre serie di Star Wars live-action di Disney+, Il Mandaloriano e Il libro di Boba Fettquesto rende Obi-Wan Kenobi la voce più corta finora.

Dopo che i primi due episodi di Obi-Wan Kenobi sono usciti il ​​27 maggio, i restanti quattro capitoli andranno in onda il mercoledì, rilasciando ogni settimana fino all’arrivo dell’episodio 6 il 22 giugno.

Episodio 1 | 27 maggio

Episodio 2 | 27 maggio

Episodio 3 | 1 giugno

Episodio 4 | 8 giugno

Episodio 5 | 15 giugno

Episodio 6 | 22 giugno

Tornare al mercoledì dopo la sua uscita iniziale di venerdì significa che Obi-Wan Kenobi si sovrapporrà a una delle serie MCU di Disney+, signora Marvelche a sua volta inizia l’8 giugno.

Un’uscita sovrapposta doveva accadere alla fine poiché Disney+ si popolava sempre più di nuovi spettacoli, ma sarà affascinante vedere come il programma di rilascio avrà un impatto su entrambi gli spettacoli.

Obi-Wan Kenobi è ora disponibile per lo streaming dopo essere stato rilasciato su Disney+ venerdì 27 maggio 2022.

