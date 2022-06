Confermate la data e l’ora di rilascio di Obi-Wan Kenobi Episode 4

È difficile credere che siamo già a metà Obi-Wan Kenobi su Disney Plus e i fan non vedono l’ora che arrivi il quarto capitolo.

Confermiamo la data e l’ora di rilascio di Obi-Wan Kenobi Episodio 4 e fornire una guida all’episodio per il resto della serie.

Scritto da Joby Harold e diretto da Deborah Chow, Obi-Wan Kenobi è una miniserie basata sul popolare personaggio di Star Wars ambientata dieci anni dopo gli eventi di Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith e restituisce Ewan McGregor e Hayden Christensen.

Obi-Wan Kenobi | Rimorchio ufficiale | Disney Plus Hotstar BridTV 9860 Obi-Wan Kenobi | Rimorchio ufficiale | Disney Plus Hotstar https://i.ytimg.com/vi/XCFvcTA8odc/hqdefault.jpg 1006730 1006730 centro 13872

Data di uscita dell’episodio 4 di Obi-Wan Kenobi

Obi-Wan Kenobi Episodio 4, intitolato Parte IVuscirà mercoledì 8 giugno 2022 su Disney Plus.

I fan del franchise non hanno altro che elogi per il terzo episodio della serie, sostenendo che è uno dei migliori episodi di qualsiasi Guerre stellari mostrare.

La terza puntata ospita anche il momento iconico in cui Darth Vader e Obi-Wan si incontrano di nuovo sullo schermo per la prima volta da quando La vendetta dei Sith.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro L’episodio 3 di Obi-Wan Kenobi è uno dei migliori episodi di qualsiasi serie di Star Wars. C’è così tanto che è successo in questo. Non riesco a credere a quello che ho appena visto. Emozioni dappertutto. Perfetto dall’inizio alla fine.#ObiWanKenobi #ObiWan #Kenobi pic.twitter.com/Nlv2psS81O — Matt || sto guardando Naruto || (@adoringshuri) 1 giugno 2022

Obi-Wan Kenobi tempi di rilascio globali

A differenza delle piattaforme di streaming concorrenti, come Netflix, Obi-Wan Kenobi uscirà settimanalmente invece che tutti gli episodi cadranno contemporaneamente.

Simile ad altri spettacoli Disney Plus, l’episodio 4 arriverà a Midnight PT negli Stati Uniti, che si traduce nei seguenti orari per il resto del mondo:

Ora del Pacifico: 12:00 PST

Ora orientale: 3 AM EST

Ora britannica: 8:00 GMT

Ora europea: 9:00 CET

Ora dell’India: 12:30 IST

Ora dell’Australia: 16:30 ACDT

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro L’episodio 3 di Obi-Wan Kenobi è uno dei migliori episodi di qualsiasi serie di Star Wars. C’è così tanto che è successo in questo. Non riesco a credere a quello che ho appena visto. Emozioni dappertutto. Perfetto dall’inizio alla fine.#ObiWanKenobi #ObiWan #Kenobi pic.twitter.com/Nlv2psS81O — Matt || sto guardando Naruto || (@adoringshuri) 1 giugno 2022

Guida agli episodi di Obi-Wan Kenobi

Obi-Wan Kenobi avrà sei episodi all’interno della serie che è iniziata con una premiere in doppia fattura venerdì 27 maggio 2022.

Il doppio cartellone è andato in onda venerdì, ma gli ultimi quattro episodi si sposteranno al mercoledì per essere presentati in anteprima sulla piattaforma di streaming.

Di seguito, abbiamo evidenziato il programma di rilascio per i prossimi sei episodi:

Episodio 1 : venerdì 27 maggio 2022

: venerdì 27 maggio 2022 Episodio 2 : venerdì 27 maggio 2022

: venerdì 27 maggio 2022 Episodio 3 : mercoledì 1 giugno 2022

: mercoledì 1 giugno 2022 Episodio 4 : mercoledì 8 giugno 2022

: mercoledì 8 giugno 2022 Episodio 5 : Mercoledì. 15 giugno 2022

: Mercoledì. 15 giugno 2022 Episodio 6: mercoledì 22 giugno 2022

Di Jo Craig – [email protected]

Obi-Wan Kenobi è ora in streaming su Disney Plus.

In altre notizie, la fuga di Hopper dalla Russia è iniziata nel cliffhanger di Stranger Things S4