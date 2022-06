Confermata la piattaforma di streaming OTT per il nuovo thriller tamil

Il thriller in lingua tamil Vikram è appena uscito nelle sale, ma cosa sappiamo dell’uscita in streaming OTT del nuovo film?

Con l’allentamento delle restrizioni in gran parte del paese, gli spettatori in India si stanno riversando nel loro cinema locale questo fine settimana per guardare l’ultimo film di successo di Kamal Haasan, Vikram.

Tuttavia, nonostante le restrizioni sul coronavirus siano state revocate e la premiere di venerdì che ha portato al weekend di apertura, molti fan potrebbero non avere l’opportunità di guardare Vikram sul grande schermo.

Per fortuna, la piattaforma di streaming OTT per il film Vikram è già stata confermata, con una finestra di rilascio provvisoria segnalata anche online.

Vikram finalmente sbarca nei cinema

Vikram è scritto e diretto da Lokesh Kanagaraj, con Kamal Haasan, Vijay Sethupathi e Fahadh Faasil nei ruoli principali.

Il film doveva essere presentato in anteprima nelle sale nell’aprile 2022, prima che l’uscita fosse inizialmente spostata al 31 marzo e poi ritardata di nuovo fino al 29 aprile e infine a giugno.

Il motivo delle continue modifiche all’uscita programmata era dovuto ai vari altri film ad alto budget che avevano già le loro anteprime fissate per aprile, nonché alle complicazioni associate alla pandemia di coronavirus in corso.

Per fortuna, il film Vikram è finalmente arrivato nelle sale di tutto il mondo oggi, 3 giugno, con opzioni di doppiaggio per le lingue malayalam, hindi e telugu: gli ultimi due sono in realtà intitolati “Vikram Hitlist”.

Vikram: piattaforma di streaming OTT e data di rilascio

Il 4 maggio è stato ufficialmente annunciato che i diritti di streaming OTT per il film Vikram erano stati acquisiti da Disney Plus Hotstar.

L’annuncio è stato fatto per la prima volta dalla pagina Twitter di Disney Plus Hotstar Tamil, con l’account Instagram che ha anche condiviso un post di follow-up sull’acquisizione dei diritti di streaming OTT di Vikram.

È interessante notare che il post di Instagram includeva che Hotstar rilascerà anche versioni doppiate per le lingue hindi, telugu, malayalam e kannada, oltre al tamil originale.

Al momento in cui scrivo, né il team di produzione né Disney Plus Hotstar hanno confermato pubblicamente la data di uscita di Vikram per lo streaming online. Tuttavia, ci sono più punti vendita che segnalano che la finestra di lancio “prevista” è per agosto 2022.

Anche se, ancora una volta, questo non è stato ufficialmente confermato dal team di Vikram, un lancio ad agosto sarebbe conforme alla tipica attesa tra la prima nelle sale e l’uscita in OTT all’interno dell’industria cinematografica indiana.

I diritti di distribuzione satellitare e digitale sono stati acquisiti da Star India Network, ma ancora una volta una finestra di rilascio rimane TBA.

Ascolta la colonna sonora ufficiale online

La colonna sonora di Vikram ha ricevuto elogi dalle prime recensioni della critica, composta e prodotta da Anirudh Ravichander (Beast and Doctor).

La colonna sonora comprendeva i seguenti brani:

“Pathala Pathala” – 3:31

“Traccia del titolo di Vikram” – 3:36

“Sprecato” – 3:03

“Porkanda Singam” – 3:18

“C’era una volta” – 2:24

Puoi ascoltare la colonna sonora del film Vikram tramite Spotify, Apple Music e Amazon Music.

Di Tom Llewellyn – [email protected]

