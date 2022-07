Con o senza Tim Allen, Lightyear probabilmente deluderà i fan

OPINIONE: Lightyear è al cinema ora. Il film originale del personaggio, Toy Story, era un classico e un ricordo d’infanzia comune a tutti noi, ma ora non ci porta altro che delusione.

Per i fan di Toy Story, l’universo del film non sarebbe lo stesso senza il vecchio Buzz Lightyear e il cowboy Woody. In Lightyear, Tim Allen e Tom Hanks, che hanno doppiato rispettivamente Buzz e Woody, non si vedono da nessuna parte. Tim Allen è stato sostituito da Chris Evans a causa della sua posizione politica conservatrice e Woody il personaggio non si presenta nemmeno.

E sfortunatamente, il ritmo lento di Lightyear, la narrazione cliché e la caratterizzazione poco convincente gli impediscono di diventare un buon film da tutti i lati.

Foto di Gerardo Mora/Getty Images

Cosa rende Lightyear così deludente?

La storia è ambientata nell’era pre-Toy Story. Buzz in Lightyear è il prototipo del giocattolo Buzz in Toy Story. Quindi, Lightyear sta raccontando una storia sulla persona reale Buzz, piuttosto che su Buzz giocattolo. Poiché la storia ruota principalmente attorno ai viaggi nello spazio, i fan potrebbero sentirsi un po’ persi mentre guardano il film.

Lightyear trascorre quasi un terzo del tempo a spiegare l’errore commesso da Buzz, mentre queste storie possono essere spiegate nelle conversazioni dei personaggi. Buzz ei suoi amici hanno appena iniziato le loro avventure negli ultimi due terzi del film. È facile per i fan perdere l’entusiasmo e perdere il punto chiave quando guardano troppe presentazioni inutili.

La trama è prevedibile, non sorprendendo i fan. Possiamo immaginare cosa accadrà dopo che Buzz deciderà di atterrare su un nuovo pianeta, Buzz finalmente avrà successo dopo così tanti fallimenti e pagherà un prezzo pesante per il suo successo poiché ha preso una decisione sbagliata all’inizio. Quando tutto lo sviluppo della storia rientrerà nelle aspettative del pubblico, non ci sarà più alcuno stupore, solo esaurimento.

Anche la caratterizzazione di Lightyear è incredibile. Il grande cattivo, l’imperatore Zurg, appare solo nell’ultima parte del film. Dato il tempo limitato, non abbiamo abbastanza possibilità di sentire il fascino di altri personaggi come il comandante Burnside e Mo Morrison prima che il film finisca.

Aspetta, è così brutto?

Rimorchio dell’anno luce

No. Lightyear non è un brutto film, è solo… mediocre e noioso secondo me.

In realtà ci sono molte cose in Lightyear che vale la pena lodare. Il bellissimo design visivo e gli straordinari effetti speciali sono sorprendenti. Quando guardi il film, è difficile per te non immergerti nella magnifica vista del pianeta realizzata dalla Pixar.

Rimarrai anche colpito dalla delicatezza delle apparizioni dei diversi personaggi. La loro struttura della pelle e dei capelli è così fine che possono persino essere paragonati agli esseri umani della vita reale. Guardarli direttamente al cinema ti dà una vivida sensazione di parlare davanti a loro, il che rende tutto ciò che hai visto così autentico.

Più che raccontare una storia, la Pixar cerca sempre di avvolgere la sua storia con un concetto filosofico nascosto. Questa volta, Lightyear usa la storia di Buzz per dirti che va bene commettere un errore, ma non va mai bene lasciarsi andare.

