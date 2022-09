Come posso votare sulla costa occidentale?

Siamo tornati nella sala da ballo per Ballando con le stelle Stagione 31, e con il passaggio della serie a Disney+ per il 2022, ci sono diversi grandi cambiamenti che riteniamo influiscano positivamente sullo spettacolo. Ecco cosa c’è di nuovo e come un cambiamento importante rende la votazione dal vivo più inclusiva per il pubblico.

In passato, la serie doveva seguire rigorosamente una durata di 2 ore con una struttura in 10 atti e molte interruzioni pubblicitarie. Le interruzioni pubblicitarie hanno consentito modifiche al set, spazzate sul palco e reset della telecamera, ma con il passaggio a Disney+, i produttori esecutivi hanno confermato che lo spettacolo non avrà pubblicità e un po’ di margine di manovra con il tempo di esecuzione, il che significa più contenuti per i fan e l’aggiunta di una sedicesima coppia.

Anche lo Sky Box sta tornando per Ballando con le stelle Stagione 31, con le coppie che possono uscire insieme durante lo spettacolo ed essere una sezione di tifo più coesa. Tyra Banks sarà affiancato da un co-conduttore, Alfonso Ribeiro, che ospiterà spesso dallo Sky Box e intervisterà i ballerini tra una routine e l’altra.

Ma uno dei migliori cambiamenti per i fan è che il voto è stato ampliato ed è ora più inclusivo negli Stati Uniti e in Canada, indipendentemente dal fuso orario in cui vivi. “È dal vivo dal vivo in tutto il paese”, il produttore esecutivo Conrad Green ha detto a Entertainment Weekly. “Puoi sintonizzarti alle cinque a Los Angeles, puoi sintonizzarti alle 8 a New York.” Ha anche confermato che anche i residenti in Canada possono votare. “È una base molto più ampia. E penso che aiuterà il pubblico a sentirsi coinvolto nello spettacolo”, ha detto.

Come posso votare per Ballando con le stelle sulla costa occidentale?

In passato, tutti negli Stati Uniti potevano inviare voti, ma solo i residenti sulla costa orientale e nei fusi orari centrali potevano assistere alle danze dal vivo mentre votavano. Ora, con il passaggio a Disney+, i residenti di tutti i fusi orari degli Stati Uniti e del Canada possono votare mentre guardano Ballando con le stelle La stagione 31 in diretta simultanea.

Se vivi sulla costa occidentale, assicurati di iniziare a guardare alle 17:00 PT su Disney+ e potrai vedere le istruzioni durante la trasmissione su come votare per la tua coppia preferita nello show. Potrai votare tramite SMS o tramite il sito web Disney+, come nelle passate stagioni.

Ballando con le stelle La stagione 31 sarà presentata in anteprima dal vivo da costa a costa lunedì 19 settembre su Disney+. Se non riesci a sintonizzarti dal vivo, l’episodio sarà disponibile anche per lo streaming. Per quale coppia tifi per questa stagione? Fateci sapere nei commenti qui sotto!