Come muore il Grande Inquisitore? La morte a Obi-Wan Kenobi sfida il canone

*ATTENZIONE: Spoiler in arrivo per Obi-Wan Kenobi*

Mentre la galassia di Star Wars continua a crescere attraverso molteplici film, programmi TV, videogiochi e fumetti, può essere facile perdere di vista il destino di molti personaggi mentre le loro storie ramificate diventano sempre più interconnesse.

Nella tanto attesa serie Obi-Wan Kenobi, il Jedi titolare si ritrova braccato dagli Inquisitori Imperiali, l’organizzazione incaricata di dare la caccia a qualsiasi Jedi sopravvissuto seguendo l’Ordine 66.

A capo del temibile gruppo c’è il Grande Inquisitore, ma gli eventi della serie Obi-Wan Kenobi si rivelano estremamente inaspettati poiché apparentemente viene ucciso, il che contravviene al destino del personaggio nel più ampio canone di Star Wars.

Il Grande Inquisitore viene apparentemente ucciso nell’episodio 2 di Obi-Wan Kenobi

Quando Obi-Wan Kenobi lascia la solitudine di Tatooine, attira l’attenzione degli Inquisitori Imperiali, che rintracciano i Jedi sul pianeta Daiyu.

Nel secondo episodio Reva Sevander, conosciuta anche come la Terza Sorella, si unisce al Grande Inquisitore alla ricerca di Kenobi ma, dopo che lo Jedi riesce a sfuggirle le dita, sta per affrontare l’ira del macabro Grande Inquisitore.

Ma con una svolta scioccante, Reva fa passare la sua spada laser attraverso l’addome del Grande Inquisitore e lo lascia morire nella fogna.

Tuttavia, la presunta morte del Grande Inquisitore deve essere un falso, con lui probabilmente solo ferito, poiché è ancora vivo al tempo di Star Wars Rebels, che si svolge cinque anni dopo gli eventi di Obi-Wan Kenobi.

Come muore effettivamente?

La morte del Grande Inquisitore avviene nel finale della prima stagione di Star Wars Rebels.

Per tutta la stagione di apertura, il Grande Inquisitore dedica la sua attenzione alla cattura dei Jedi Kanan Jarrus ed Ezra Bridger e, nell’ultimo episodio, riesce finalmente a catturare Kanan, portandolo a Mustafar per essere torturato e interrogato.

Nell’episodio 15, il finale, Ezra e l’equipaggio di Ghost organizzano un audace salvataggio e si nascondono a bordo del cacciatorpediniere stellare del Grand Moff Tarkin dove è trattenuto Kanan.

Dopo che Ezra riesce a liberare Kanan, i due si confrontano con il Grande Inquisitore e ne segue un duello con la spada laser nella sala macchine della nave.

Alla fine, Kanan riesce a superare il Grande Inquisitore che viene lasciato appeso a una passerella sopra un motore che esplode.

Dice a Kanan: “Non hai idea di cosa hai scatenato qui oggi. Ci sono cose molto più spaventose della morte.

A questo punto lascia andare la passerella e cade morendo, temendo che la punizione per il suo fallimento sarebbe stata molto più severa.

Chi è il Grande Inquisitore?

Il Grande Inquisitore è il capo dell’Inquisizione Imperiale, che supervisiona gli sforzi per dare la caccia a tutti i Jedi sopravvissuti.

Nonostante abbia fatto la sua prima apparizione come l’Inquisitore in Rebels, il personaggio – a cui non viene mai dato un nome completo – ha effettivamente fatto il suo debutto in Star Wars come guardia del Tempio Jedi in un episodio di The Clone Wars stagione 5, Il crepuscolo dell’apprendista.

Dopo l’Ordine 66 e l’ascesa dell’Impero, l’Inquisitore si volse al Lato Oscuro e iniziò a dare la caccia a tutti i Jedi che erano riusciti a sopravvivere all’epurazione.

Obi-Wan Kenobi è disponibile per lo streaming ora dopo il rilascio Disney+ venerdì 27 maggio 2022.

