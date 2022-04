Come il fumetto Moon Knight di Jeff Lemire ha plasmato il colpo di scena dell’Episodio 4

**Attenzione – Spoiler in arrivo per Moon Knight Episodio 4**

Episodio 4 di Cavaliere della Luna è stato preso in giro per essere una svolta sconvolgente di tutto ciò che sappiamo finora sullo spettacolo, e non ha deluso.

Forniamo un breve riepilogo dell’episodio, spieghiamo come la svolta dell’asilo è stata presa direttamente dal fumetto di Jeff Lemire e spieghiamo chi è il dottor Emmet e come si inserisce nella narrazione.

Con Oscar Isaac nei panni del vigilante titolare, Ethan Hawke, Gaspard Ulliel e May Calamawy, la serie creata da Doug Moench, Jeremy Slater e Don Perlin, segue l’ex marine statunitense Spector mentre lotta con il disturbo dissociativo dell’identità e la sua nuova acquisizione poteri del dio della luna egizio, Khonshu.

Riepilogo episodio 4 di Moon Knight

Episodio 4, intitolato La tombaha visto Marc/Steven collaborare con Layla per entrare nella tomba di Ammit, sulla scia di Arthur Harrow e dei suoi uomini.

Entrando nella tomba, Marc/Steven e Layla incontrano Arthur Harrow ei suoi uomini, e dopo che Steven ha dato a Marc il controllo del corpo, Arthur finisce per sparare a Marc che perde i sensi.

Mentre Marc si allontana, presumibilmente per nascondere la morte, si sveglia in un brillante manicomio bianco, incontrando Layla come paziente e Arthur come suo medico.

Nel tentativo di fuggire dal manicomio, Marc trova il suo alter ego Steven intrappolato in un sarcofago e lo rilascia.

Nella scena finale dell’episodio, Marc e Steven si imbattono nella dea egizia Taweret, che spaventa visibilmente la coppia.

Il cavaliere della luna di Jeff Lemire

Per i fan della Marvel che non hanno familiarità con il materiale originale, Jeff Lemire ha realizzato un fumetto Cavaliere della Luna nel 2016-17 che si allinea perfettamente con l’adattamento MCU.

Il volume 8 della serie vede il padre di Marc ammetterlo all’ospedale psichiatrico di Putnam, che potrebbe essere lo stesso manicomio presente nell’episodio 4.

Inoltre, il principale antagonista di Lemire durante la sua corsa era un cattivo chiamato Dr. Emmet, che sembra essere il personaggio che lavora al manicomio durante l’episodio di Marc in ospedale, interpretato da Ethan Hawke.

La narrazione di Lemire ha visto il dottor Emmet entrare in contatto con Ammit come Arthur e procede ad attirare Marc alla follia nel tentativo di separarlo dalle altre sue personalità.

La stessa narrazione vede anche Khonshu imprigionare Marc in un ospedale psichiatrico per fargli affrontare i suoi alter ego e per Marc per combattere la sua follia.

Chi è il dottor Emmet?

Nella corsa di Lemire e nella tradizione Marvel, la dottoressa Emmet è una donna che ha lavorato a Putnam mentre Marc Spector era impegnato lì e presto ha sviluppato un’ossessione per la sua personalità di Moon Knight.

Dopo essersi trasferito al Ravencroft Asylum, il dottor Emmet rimase affascinato da un altro paziente, il paziente 86, che mostrava somiglianze con Spector.

Durante il suo stato mentale indebolito, il dottor Emmet presentò il paziente al dio del sole Amon Ra. Il paziente 86 in seguito ha avuto un esaurimento nervoso dopo aver studiato a fondo il dio e di conseguenza ha preso fuoco affermando di essere il dio.

Lo sfogo del paziente 86 ha causato gravi ustioni al dottor Emmet e, sebbene questa particolare trama probabilmente non verrà seguita, il personaggio potrebbe essere emulato nel personaggio di Hawke.

Moon Knight è ora in streaming su Disney Plus.

