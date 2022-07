Come ha fatto Thor a perdere l’occhio e riaverlo prima di Love And Thunder?

Dopo essere apparso per la prima volta nel MCU nel 2011, Thor è uno dei personaggi più longevi dell’universo Marvel e va da sé che ha visto la sua giusta dose di azione in quel periodo.

Thor ha persino perso un occhio per i suoi sforzi, ma i fan diretti al cinema per vedere Thor: Love And Thunder sono stati lasciati con delle domande poiché gli occhi del Dio del Tuono sono apparentemente tornati alla normalità nell’ultima voce Marvel.

Quindi, come ha fatto Thor a riportare lo sguardo davanti a Love And Thunder e come ha fatto a perderlo in primo luogo?

*ATTENZIONE: Spoiler in arrivo per Thor: Ragnarok e Avengers: Endgame*

Come ha fatto Thor a perdere l’occhio?

Thor ha perso l’occhio nel film Thor: Ragnarok del 2017 mentre combatteva sua sorella Hela.

Hela, la dea della morte, è emersa come la cattiva del terzo film di Thor dopo la morte di Odino, permettendole di fuggire dalla prigione in cui era stata tenuta prigioniera per anni.

Ha rapidamente iniziato a conquistare Asgard per rivendicare il suo trono e, dopo alcune buffonate sul pianeta Sakar, Thor torna per un drammatico confronto finale.

Durante la battaglia, Hela colpisce Thor con la sua spada, facendogli perdere l’occhio destro, rispecchiando quello che è successo a Odino, il loro padre.

Dopo aver combattuto la battaglia culminante con una ferita oscurata, Thor conclude il film con una benda sull’occhio, uno sguardo che porta in Avengers: Infinity War.

Come ha fatto Thor a recuperare il suo sguardo?

Thor ha ricevuto un nuovo occhio bionico da Rocket Racoon in Avengers: Infinity War.

Dopo che la nave asgardiana è stata attaccata da Thanos all’inizio del film, Thor viene lasciato fluttuare nello spazio fino all’arrivo dei Guardiani della Galassia per ispezionare il relitto.

Lo portano a bordo e mettono rapidamente insieme un piano per fermare Thanos, con Thor che si reca a Niðavellir con Rocket e Groot per forgiare una nuova arma.

Sapendo che Thor dovrà essere al massimo delle forze per combattere Thanos, Rocket dà al Dio del Tuono il sostituto bionico e rivela di averlo rubato a qualcuno su Contraxia con cui ha anche vinto una scommessa.

Ci vuole un momento perché Thor si abitui al suo nuovo occhio, che è arancione, un colore diverso dal suo occhio blu sinistro.

Tuttavia, come i fan hanno notato in Thor: Love And Thunder, l’occhio bionico sembra aver cambiato colore nell’ultimo film e ora è blu per adattarsi al colore originale.

I fan discutono dei nuovi occhiali in Love And Thunder

Nonostante sia solo un dettaglio minore, i fan hanno rapidamente colto le modifiche all’aspetto di Thor in Love and Thunder.

Un fan su Twitter ha scritto: “Non hanno mai spiegato come l’occhio destro di Thor sia passato magicamente dall’arancione al blu all’improvviso”.

Un altro ha fatto eco a quel messaggio: “Odio che abbiano abbandonato l’occhio arancione di Thor da Infinity War ed Endgame. È stato davvero un bel tributo a Heimdall. Sembra davvero che nessuno ne abbia informato Taika e non l’abbia mai notato nei film”.

Questo fan crede che Thor non avrebbe dovuto avere il suo nuovo occhio: “Avrei voluto che MCU tenesse Thor con una benda sull’occhio”.

“Nessuno ne parla mai, ma Thor che perde un occhio deve essere la cosa più inutile da scrivere in Thor Ragnarok solo per averne uno nuovo nel prossimo film”, ha commentato questo fan.

Un altro fan di Twitter ha detto: “La cosa peggiore che hanno fatto è stata rendere di nuovo blu l’occhio destro di Thor”.

“Quindi hanno appena dimenticato che Thor ha perso un occhio o cosa?” ha scritto questo fan.

E infine, questo fan ha riflettuto sul motivo del cambiamento del colore degli occhi: “Quindi in Infinity War, Thor riceve un nuovo occhio da Rocket, ma è un occhio marrone e in Love And Thunder entrambi i suoi occhi sono di nuovo blu, quindi mi chiedo se” Lo spiegherò o se semplicemente non voleva indossare le lenti a contatto in un occhio.

Thor: Love And Thunder dei Marvel Studios è ora nelle sale cinematografiche dopo essere uscito nel Regno Unito giovedì 7 luglio 2022 e successivamente negli Stati Uniti l’8 luglio.

