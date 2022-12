Come guardare tutti i film in ordine

I fan sono in fermento per l’uscita di un trailer del nuovo film di Indiana Jones. Per prepararsi all’uscita di Indiana Jones e il quadrante del destino, i fan di tutto il mondo si stanno preparando per un rewatch di tutti i film della serie. Ecco come guardare tutti i film di Indiana Jones, in ordine cronologico e in ordine di uscita.

Harrison Ford riprende il ruolo dell’amato eroe tutto americano per un’altra serie di misteriose azioni architettoniche. Finora si sa poco della nuova versione. Anche se il trailer rivela che un cast stellare reciterà al fianco di Ford. Le esibizioni di Phoebe Waller-Bridge e Mads Mikkelsen, tra gli altri volti noti, sono destinate a rendere questo un altro film selvaggio di Indiana Jones.

Lucas Film │YouTube 2022