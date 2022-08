Come guardare Prey Comanche tagliare su Hulu e Disney Plus

Quando guardiamo indietro ai grandi film sugli alieni, spicca il classico Predator di John McTiernan del 1987. Il temibile nemico alieno brandiva gadget e tecnologia avanzata, ma non puntava su una cosa… avere Arnold Schwarzenegger.

È spesso elogiato per il suo approccio semplice di uomo contro alieno in un luogo isolato. Tuttavia, il film ha generato un franchise e poiché gli sforzi sono diventati sempre più ambiziosi, probabilmente sono diventati più divisivi. Eppure, il regista Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane) ha riportato la serie alle sue origini.

Non solo, ma l’ha portato indietro nel tempo.

Ambientato nel 1719, Prey si concentra su Naru (interpretata da Amber Midthunder), una giovane donna Comanche a cui viene data l’opportunità di dimostrare di essere una cacciatrice quando un misterioso alieno inizia a uccidere animali e altri membri della sua tribù.

È stato elogiato sia dalla critica che dal pubblico in generale. Tuttavia, molti ritengono che ci sia un modo migliore per guardare il film rispetto alla sua versione predefinita. Quindi, ecco come guardare Prey Comanche Cut.

preda | cr. Studios del XX secolo

Come guardare il taglio di Prey Comanche

Su Hulu e Disney+, Prey viene riprodotto nella versione originale in lingua inglese per impostazione predefinita. Tuttavia, per modificare l’audio su Hulu, vai semplicemente sull’icona delle impostazioni una volta iniziata la riproduzione del film e cambia la lingua dall’inglese al Comanche nella scheda audio. Quindi tutto ciò di cui hai bisogno sono i sottotitoli in inglese e sei a posto.

Allo stesso modo, il pubblico Disney+ deve solo fare clic sull’icona della lingua (verso la parte superiore dello schermo) e selezionare Comanche invece di inglese nella scheda audio.

Ora, vale la pena affrontare il fatto che Prey è stato effettivamente girato in inglese, quindi la versione audio di Comanche è il doppiaggio e non il contrario. Tuttavia, guardare la versione di Comanche crea forse un’esperienza più autentica e coinvolgente a causa della cultura rappresentata dal film.

I Comanche sono una tribù di nativi americani delle pianure meridionali che parlano la lingua numica della famiglia uto-azteca.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro PREY è ora disponibile su Hulu (Stati Uniti) e Disney+ (in tutto il mondo). Anche il doppiaggio Comanche. È stato un lavoro d’amore e speriamo che lo ami. Divertiti! — Dan Trachtenberg (@DannyTRS) 5 agosto 2022

Visualizza Tweet

‘Questo film ripristina un sacco di paradigmi’

Il produttore di Prey, Jhane Myers, ha recentemente parlato con ComicBook e ha parlato della possibilità di guardare il film in lingua comanche:

“Abbiamo come Comanche per tutto il film, ma quando sceglierai di guardare il film per la prima volta, questa sarà la prima volta che la lingua Comanche e io sono Comanche, tra l’altro, questa sarà la prima volta che la nostra lingua è in un doppiaggio completo e anche sottotitolato per l’intero film”.

Ha aggiunto: “Quindi è davvero importante per me e la componente linguistica è molto importante perché questa sarà anche la prima volta che un film è stato completamente [dubbed]. Hai la possibilità di guardarlo in Comanche su un film nuovo di zecca… questo film ripristina un sacco di paradigmi e uno di questi è la componente linguistica”.

preda | Trailer ufficiale BridTV 10333 preda | Trailer ufficiale https://i.ytimg.com/vi/WhD3xAIZzeg/hqdefault.jpg 1027657 1027657 centro 13872

Quanti film di Predator ci sono?

Ci sono sette film di Predator in totale e puoi controllare un elenco cronologico di seguito:

Predatore (1987)

Predatore 2 (1990)

Alieno contro predatore (2004)

Alieni contro predatore: Requiem (2007)

Predatori (2010)

Il predatore (2018)

Preda (2022)

Prey è in streaming esclusivamente su Hulu e Disney+.

In altre notizie, SPOILER: Il Predator vince o muore in Prey?