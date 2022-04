Come guardare la serie per bambini

Il Era glaciale i film intrattengono grandi e piccini da anni. È diventato un enorme franchise, incentrato su un gruppo di mammiferi sopravvissuti all’era glaciale del Paleolitico.

La serie presenta le voci di più attori tra cui Chris Wedge, John Leguizamo, Ray Romano, Queen Latifah, Jennifer Lopez e altri. La prima delle commedie d’avventura animate al computer ha incassato oltre $ 383,2 milioni, diventando così il film d’animazione con il maggior incasso nel 2002.

Il franchise ha più film, cortometraggi e persino speciali televisivi. Con così tanti contenuti, può essere difficile tenere traccia dei film in ordine cronologico. Ecco la tua guida a tutti i Era glaciale film.

Tutti i film dell’era glaciale in ordine

Il franchise cinematografico ha un totale di cinque uscite cinematografiche a partire dal film del 2002, Era glaciale. Ecco un elenco di tutti i film in ordine per data di uscita:

Era glaciale (2002)

L’era glaciale: il crollo (2006)

L’era glaciale: l’alba dei dinosauri (2009)

L’era glaciale: deriva continentale (2012)

L’era glaciale: rotta di collisione (2016)

Le avventure dell’era glaciale di Buck Wild (2022)

Tutti i cortometraggi dell’era glaciale in ordine

Il franchise ha anche una serie di cortometraggi e un paio di speciali televisivi:

Impazzito (2002)

Non c’è tempo per le noci (2006)

Sid sopravvissuto (2008)

Speciale televisivo: L’era glaciale: un mammut Natale (2011)

L’era glaciale: un mammut Natale (2011) Scrat’s Continental Crack-Up / Scrat’s Continental Crack-Up – Parte 2 (2012)

Scrat cosmico-tastrofe (2015)

Scrat: distanziato (2016)

Speciale televisivo: L’era glaciale: The Great Egg-Scapade (2016)

L’era glaciale: The Great Egg-Scapade (2016) Fine (2022)

Film e cortometraggi dell’era glaciale basati sulla storia

Se stai cercando di guardare i film, i cortometraggi e gli speciali televisivi in ​​ordine in base agli eventi della storia, ecco una ripartizione:

Era glaciale

Breve: Impazzito

Impazzito L’era glaciale: il crollo

Breve: Non c’è tempo per le noci

Non c’è tempo per le noci Breve: Sid sopravvissuto

Sid sopravvissuto L’era glaciale: l’alba dei dinosauri

Speciale televisivo: L’era glaciale: un mastodontico Natale

Breve: Scrat’s Continental Crack-Up / Scrat’s Continental Crack-Up – Parte 2

Scrat’s Continental Crack-Up / Scrat’s Continental Crack-Up – Parte 2 L’era glaciale: deriva continentale

Speciale televisivo: L’era glaciale: la grande fuga di uova

Breve: Scrat cosmico-tastrofe

Scrat cosmico-tastrofe L’era glaciale: rotta di collisione

Breve: Scrat: distanziato

Scrat: distanziato Breve: Fine

L’unico non nell’elenco sopra è l’ultimo film del franchise, The Le avventure dell’era glaciale di Buck Wild. È un film spin-off autonomo che è stato distribuito da Disney+ nel gennaio 2022. Poiché è un film autonomo, puoi guardarlo in qualsiasi momento. Ma il personaggio di Buck è stato introdotto L’era glaciale: l’alba dei dinosauri. Quindi la soluzione migliore è guardarlo subito dopo il terzo film.

Fine è un cortometraggio di 35 secondi in cui Scrat ottiene finalmente la sua ghianda. È impostato come un addio al franchise di Blue Sky Studios, che era l’originale Era glaciale società di produzione. Blue Sky Studios era una sussidiaria della 20th Century Animation fino alla sua acquisizione da parte della Disney.

Un altro film dell’era glaciale è in fase di sviluppo, tuttavia non è ancora noto se servirà come sesto film per il cinema o se sarà un altro spin-off come il Le avventure dell’era glaciale di Buck Wild.

Dove vedere i film L’era glaciale

Tutti e cinque i film principali, così come i due speciali televisivi, sono ora in streaming su Disney+. Sfortunatamente, nessuno dei cortometraggi è in streaming da nessuna parte in questo momento.

Se hai i seguenti DVD, allora sei fortunato. Impazzito è stato rilasciato il Era glaciale DVD, Non c’è tempo per le noci può essere trovato sul L’era glaciale: il crollo DVD, Sid sopravvissuto è stato rilasciato il Horton sente un chi! DVD e Blu-ray e Scrat: distanziato può essere trovato sul L’era glaciale: rotta di collisione DVD e Blu-ray.

Quando si tratta degli altri cortometraggi, non c’è davvero modo di guardarli perché sono stati rilasciati insieme ad altri film come Rio e Alvin e gli scimpanzé: Chipwrecked nei teatri. Non sono in streaming su nessuna piattaforma in questo momento.

E infine, ad aprile Disney+ ha presentato in anteprima una serie di sei episodi per la prima incursione del franchise in televisione. L’era glaciale: i racconti di Scrat è uno spin-off e racconta la storia di Scrat che scopre di avere un figlio.

Sei riuscito a tenere traccia di tutto ciò? Ci vorrà un po’ per superare tutte queste chicche!

Hai visto tutti i film? Quale è il vostro preferito? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!