Come guardare la serie d’azione

Il pirati dei Caraibi il franchise ha preso d’assalto il mondo a partire dai primi anni 2000. I film, basati sull’omonima attrazione del parco a tema di Walt Disney, si svolgono in una versione romanzata dell’età d’oro della pirateria.

In totale, il franchise ha incassato oltre 4,5 miliardi di dollari al botteghino. È la quattordicesima serie di film con il maggior incasso di tutti i tempi ed è il primo franchise cinematografico a produrre due o più film che hanno incassato oltre $ 1 miliardo. Quindi dire che la serie è stata un successo sarebbe un eufemismo!

E oggi potrebbe non essere così popolare, ma ha ancora una base di fan molto fedele. Anche i fan irriducibili potrebbero non ricordare l’ordine esatto dei film. Ma non preoccuparti, ci pensiamo noi!

Tutti i film dei Pirati dei Caraibi in ordine

La serie di film ha un totale di cinque film, oltre a un cortometraggio. Tutti i racconti di spavalderia sono iniziati Pirati dei Caraibi: La maledizione della perla nera.

Ecco un elenco di tutti i film in ordine in base alla data di uscita:

Pirati dei Caraibi: La maledizione della perla nera (2003)

Pirati dei Caraibi: Il forziere morto (2006)

Pirati dei Caraibi: Ai confini del mondo (2007)

Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare (2011)

Film corto: I racconti del codice: il matrimonio (2011)

I racconti del codice: il matrimonio (2011) Pirati dei Caraibi: Dead Men Tell No Tales (2017)

Se vuoi guardare i film in ordine in base alla storia, tutti sono già stati rilasciati in quel modo. L’eccezione è il cortometraggio del franchise, I racconti del codice: il matrimonio. Il film in realtà funge da prequel La Maledizione della Perla Nera. Spiega perché la barca di Jack Sparrow viene vista affondare nel primo film, perché Scarlett e Giselle sono arrabbiate con lui e come Cotton ha perso la lingua.

I morti non parlano a quanto pare non era la fine del franchise di successo. Nel 2020, il produttore dei film Jerry Bruckheimer disse a Collider che la prima bozza della sceneggiatura per un sesto film era quasi terminata. Da allora, però, non abbiamo ricevuto alcun aggiornamento. In lavorazione c’è anche un film spin-off con protagonista femminile separato dal sesto film in fase di sviluppo. Speriamo di ricevere presto notizie su entrambi!

Dove vedere i film dei Pirati dei Caraibi

Attualmente, ci sono alcune opzioni per guardare il pirati dei Caraibi film. Il modo migliore e più semplice è trasmettere in streaming tutti e cinque i film su Disney+. Puoi anche noleggiarli tutti tramite Amazon Prime Video, YouTube o Google Play Movies & TV.

I racconti del codice: il matrimonio è l’unico film non disponibile per lo streaming o il noleggio. Il cortometraggio faceva parte dell’uscita home video di On Stranger Tides che include una raccolta di 15 dischi e il cortometraggio. Quindi questo è l’unico modo attualmente per guardare il prequel.

Quale pirati dei Caraibi il film è il tuo preferito? Guarderai i film adesso? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!