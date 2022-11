LA BELLA E LA BESTIA: UN 30° CELEBRAZIONE – Key Art (ABC)

I film Disney hanno davvero un posto speciale nei nostri cuori e quindi ogni volta che c’è un adattamento o un evento speciale per celebrare una produzione, ci entusiasmiamo sicuramente! Quella che sta arrivando è una storia vecchia come il tempo. Ma sarà per sempre uno dei nostri preferiti! Stai alla ricerca di La bella e la bestia: una celebrazione del trentesimo in arrivo molto presto.

L’evento di due ore sarà una rivisitazione animata e live-action della storia classica. Includerà spettacoli musicali, scenografie e costumi completamente nuovi che ci trasporteranno nell’incantevole racconto. Ma non preoccuparti! Ci saranno anche le canzoni che tutti conosciamo dal film d’animazione Disney eseguite di fronte a un pubblico dal vivo.

Il 2022 segna il 30° anniversario da allora La bella e la bestia è stato nominato per il miglior film agli Academy Awards. Il film è stato il primo film d’animazione ad essere nominato nella categoria. Un’impresa davvero impressionante!

Quindi, come puoi sintonizzarti sullo speciale? Abbiamo la risposta per te qui sotto!

Come guardare La bella e la bestia: una celebrazione del trentesimo

La bella e la bestia: una celebrazione del trentesimo andrà in onda giovedì 15 dicembre alle 20:00 ET su ABC. Lo speciale sarà quindi disponibile per lo streaming su Disney+ il giorno successivo.

Anche la scaletta del cast è molto incantevole! HER interpreterà l’adorabile Belle mentre Josh Groban assumerà il ruolo della sua Bestia. Joshua Henry interpreta il malvagio Gasto e Rizwan Manji è il suo fedele compagno LeFou.

Quelli nel castello sono Martin Short nei panni di Lumière, David Alan Grier nei panni di Cogsworth, Shania Twain nei panni della signora Potts e Leo Abelo Perry nei panni di Chip. Jon Briones interpreterà Maurice, con Rita Moreno nel ruolo di narratrice.

La bella e la bestia: una celebrazione del trentesimo va in onda giovedì 15 dicembre su ABC. Lo speciale sarà disponibile per lo streaming il giorno successivo su Disney+.