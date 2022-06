“Come è sopravvissuto il Grande Inquisitore?” chiedi ai fan di Obi-Wan Kenobi dopo l’Ep 5

*ATTENZIONE: Spoiler in arrivo per Obi-Wan Kenobi*

Obi-Wan Kenobi ha deliziato i fan di Star Wars da quando è arrivata su Disney+ con la serie che vede Ewan McGregor tornare nel ruolo del Jedi titolare insieme a una giovane ed esuberante Principessa Leia.

Tuttavia, l’improbabile collaborazione è stata oscurata a volte da domande sul posto della serie nel canone più ampio di Star Wars, in particolare per quanto riguarda il destino del Grande Inquisitore che apparentemente è stato ucciso nell’episodio 2.

Nell’episodio 5, tuttavia, il cattivo di Rupert Friend è tornato in azione ma il suo aspetto ha lasciato molti fan di Obi-Wan Kenobi a chiedersi come è sopravvissuto il personaggio.

Il Grande Inquisitore ritorna

Gli ultimi momenti del secondo episodio di Obi-Wan Kenobi hanno lasciato i fan confusi quando un’impaziente Reva ha pugnalato il Grande Inquisitore con la sua spada laser e lo ha lasciato morto.

I fan della serie Star Wars Rebels sapevano che il personaggio era ancora destinato a tornare, quindi la sua morte apparente sembrava aver infranto il canone di Star Wars in quel momento.

Ora, tuttavia, l’episodio 5 della serie Obi-Wan Kenobi ha rettificato questo problema quando il temibile Grande Inquisitore è tornato quando il vero piano di Reva di tradire Vader è venuto alla luce.

Vader ha facilmente battuto Reva dopo che lei ha tentato di ucciderlo, pugnalandola con la sua spada laser e lasciandola a terra proprio come il Grande Inquisitore era nell’episodio 2.

Indica il ritorno più perfetto quando il sinistro personaggio di Rupert Friend è emerso dall’ombra prima di prendere in giro la Terza Sorella.

La sua sopravvivenza non è spiegata nell’episodio 5 oltre la linea di dialogo: “La vendetta fa miracoli per la volontà di vivere, non credi?”

Ciò suggerisce che fosse così alimentato dalla rabbia dopo che Reva ha tentato di ucciderlo che si è rifiutato di morire fino a quando non ha restituito il favore.

Va anche notato che i personaggi di Star Wars sono sopravvissuti a ferite molto più gravi, quindi il suo ritorno non dovrebbe essere una sorpresa troppo grande.

I fan reagiscono al suo ritorno

Il ritorno del Grande Inquisitore era atteso da molti fan di Star Wars, ma molti spettatori sono rimasti curiosi di sapere come sia sopravvissuto.

Un fan su Twitter ha chiesto: “Sapevo che il Grande Inquisitore era ancora vivo, ma come? È un clone?”

Mentre un altro ha aggiunto: “Il Grande Inquisitore è letteralmente troppo arrabbiato per morire”.

“Il modo in cui il Grande Inquisitore ha strappato lo spillo dal corpo ferito di Reva, è così malato”, ha osservato questo fan.

Questo fan di Rebels è stato felice di vedere il ritorno del personaggio: “Il Grande Inquisitore è tornato. Tifosi ribelli, abbiamo vinto oggi. Abbiamo vinto.”

“Rupert Friend non ci ha entusiasmato e ha fatto tutti quei capelli e quel trucco per niente”, ha commentato questo fan. “Il nostro Grande Inquisitore ritorna.”

Mentre questo fan ha detto sarcasticamente: “*Gasp* Chi potrebbe averlo visto arrivare? Ora possiamo smettere di lamentarci di come hanno “ucciso” il Grande Inquisitore prima dei Ribelli?”

Questo fan non è rimasto molto colpito dalla spiegazione alla base della sua sopravvivenza: “‘Revenge fa miracoli per la volontà di vivere’ è il nuovo ‘Somehow Palpatine è tornato'”.

E infine, questo fan ha riassunto perfettamente il ritorno del Grande Inquisitore in forma gif: