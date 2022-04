Come è morto il padre di Layla? Marc ha ucciso il padre di Layla?

Oscar Isaac nel ruolo di Mr. Knight in MOON KNIGHT dei Marvel Studios, in esclusiva su Disney+. Foto per gentile concessione dei Marvel Studios. ©Marvel Studios 2022. Tutti i diritti riservati.

Moon Knight: Dov’è Ammit? (Chi è il suo ultimo avatar?) di Sabrina Reed

Cavaliere della Luna l’episodio 4 è un capitolo strabiliante! I fan stanno ancora raccogliendo i loro pensieri dopo aver visto l’ultimo episodio della serie Marvel su Disney+, c’è così tanto da disfare! Concentriamoci su una cosa alla volta. In questo post, parliamo del padre di Layla (May Calamawy) e della storia abbozzata della sua morte. Come è morto il padre di Layla? Marc (Oscar Isaac) ha ucciso il padre di Layla?

Si prega di notare che ci sono grandi spoiler in anticipo se vi siete persi o non avete guardato Cavaliere della Luna episodio 4, ora in streaming su Disney+. Avviso spoiler finale!

L’episodio 3 presenta al pubblico la madre di Layla e apprendiamo che suo padre è morto, ma i dettagli sono sfocati. Nell’episodio 4, Arthur Harrow (Ethan Hawke) racconta a Layla cosa è successo veramente la notte in cui suo padre è morto. Tutto quello che sa è che questa è la versione degli eventi di Harrow. Ci si può davvero fidare di lui?

Moon Knight episodio 4: Marc ha ucciso il padre di Layla?

Secondo Harrow, mentre era al lavoro, Marc è diventato avido e ha ucciso tutti. Ora, a me non suona come Marc. Non credo davvero che lo farebbe e poi mentirebbe al riguardo. Marc ammette che è l’uomo lui causato che ha finito per sparare al padre di Layla. Marc si sente in colpa per questo e ha cercato di dirlo a Layla, ma non era sicuro di come farlo.

Tuttavia, non dimentichiamo che Marc non è solo nella sua mente. Marc potrebbe non aver ucciso il padre di Layla, ma se lo avesse fatto un’altra delle sue personalità? Non si sa mai! E se fosse così, pensi che Marc sappia che è stato lui, ma non vuole dirlo a Layla? Sarebbe stato il momento di confessare se fosse così.

Cosa ne pensi? Era Marc o un’altra delle sue personalità? O non era affatto Marc e Harrow sta solo appiccando un incendio?

Guarda i nuovi episodi mercoledì su Disney+.