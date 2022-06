Come è morto Charles Antetokounmpo in Rise and real life?

Disney+ ha continuato a consolidarsi come un hub per così tante cose oltre all’intrattenimento spesso associato alla casa di Topolino.

Uno degli ultimi film ad attirare l’attenzione sulla piattaforma è Rise.

Diretto da Akin Omotoso, il dramma sportivo biografico e il film originale è stato presentato venerdì 24 giugno 2022 e si basa sulla vera storia di tre fratelli greco-nigeriani, Giannis, Thanasis e Kostas Antetokounmpo.

Li seguiamo nel loro viaggio negli Stati Uniti mentre continuano a crescere nel mondo del basket, raggiungendo la celebrità NBA.

Una figura importante in questa storia è Charles Antetokounmpo (interpretato da Dayo Okeniyi), il padre dei fratelli Antetokounmpo al centro del film. Dopo aver controllato Rise, potresti avere una domanda urgente in mente… come è morto Charles Antetokounmpo?

ancora dal trailer di Rise, Walt Disney Studios

Come è morto Charles Antetokounmpo?

Il Milwaukee Journal Sentinel riporta che Charles Antetokounmpo è morto di infarto all’età di 54 anni il 29 settembre 2017.

È morto nella casa di famiglia a Milwaukee e il direttore generale dei Milwaukee Bucks – Jon Horst – ha dato la notizia in una sincera dichiarazione:

“La famiglia Bucks ha il cuore spezzato per la morte improvvisa del padre di Giannis, Charles. L’intera organizzazione, i suoi compagni di squadra e gli allenatori sono qui per supportare Giannis e la sua famiglia in questo momento incredibilmente difficile. Charles è stato una parte importante dei Bucks e ci mancherà terribilmente”.

Ha aggiunto: “A nome della proprietà, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze e offriamo le nostre preghiere a Giannis e alla sua famiglia”.

Sulla scia della scomparsa di Charles, suo figlio Giannis (interpretato da Uche Agada in Rise) gli ha reso omaggio in un modo adottando la maglia 34. The Cinemaholic riporta che il numero 3 doveva onorare suo padre, con il “3” influenzato dal suo anno di nascita, il 1963.

Alzati | Trailer ufficiale BridTV 9944 Alzati | Trailer ufficiale https://i.ytimg.com/vi/numzJtJWT8c/hqdefault.jpg 1010590 1010590 centro 13872

“Penso che sarà orgoglioso”

Parlando di Giannis, da allora si è aperto su quanto pensa che Rise significherà per suo padre.

“Il modo in cui abbiamo condiviso il nostro film con il mondo, il modo in cui è stato interpretato nel film, penso che sarà orgoglioso”, ha doppiato The Cinemaholic. “E so che ci sta guardando. “

Aggiungendo quanto suo padre lo ha aiutato, ha aggiunto:

“Non c’è mai stato un giorno nella mia vita in cui l’ho chiamato e lui non era lì per me. Potrei essere seduto sul divano a essere pigro e poi gli chiederei di portarmi del cibo. E lui sarebbe sempre stato, ‘Sì. Sì, lo farò per te.’ Sempre al gioco, e non ha mai perso una partita dal giorno in cui è venuto qui”.

Non solo, ma “era felice. Veramente felice. Per tutti i ragazzi”.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Disney’s Rise on the story of the Antetokounmpo è molto bello. Il cast è stato fantastico, mi ha fatto emozionare Così triste Charles non ha visto nessuno dei suoi figli vincere un ring NBA nonostante 3 su 4 ce l’avessero. #NBA — Atinuke Esan (@SucreMamito124) 24 giugno 2022

Dayo Okeniyi dovrebbe esserti familiare

L’attore nigeriano-americano di 34 anni che lo interpreta ha già interpretato le parti di Thresh La fame Giochi e Danny Dyson dentro Terminator Genisys.

Oltre a ciò, ha anche recitato in film come Fresco, Lo spettacolare adesso, Corridore Corridoree Bravi ragazzi.

Rise è ora in streaming su Disney+.

In altre notizie, come è morto Charles Antetokounmpo in Rise and real life?