Come Christian Bale ha salvato il film del MCU Thor: Love & Thunder

Lo ha annunciato la Disney Thor: Amore e tuono sarà trasmesso in streaming su Disn ey+ l’8 settembre. Mentre molti fan attendono l’arrivo del film, sembra giusto parlare dei problemi del film e di cosa lo ha salvato dal collasso totale.

Il film è stato criticato per la sua incoerenza tonale e sceneggiatura. Tuttavia, i critici hanno costantemente elogiato Christian Bale per la sua meravigliosa interpretazione di Gorr il God Butcher. Nel film, Thor (Chris Hemsworth), affiancato dai Guardiani della Galassia, intraprende una miriade di avventure e combatte numerosi mostri. Dopo essere stato avvisato che un God Butcher è stato in una follia omicida per tutti gli dei, si propone di fermare il cattivo. Allora cosa è andato bene e cosa è andato storto in questo film?

Thor: Love & Thunder è scadente

Il film ha avuto tutte le vincite di un film Marvel memorabile. C’era azione, umorismo e persino romanticismo. Tuttavia, al film mancava molto nella sua esecuzione. Per cominciare, le battute sembrano gratuite e non sono all’altezza delle risate dei film precedenti. Sembra mal programmato e non il miglior sforzo nel canone MCU.

Il film era più simile Il dottor Strange nel multiverso della follia nel modo in cui ha cercato di destreggiarsi tra tante cose tutte in una volta, ma si è inventato una mano corta. Nonostante il ritorno di Natalie Portman nei panni di Jane Foster, il film ha una sensazione sconnessa che non riesce a scrollarsi di dosso.

Ad essere onesti, inizia con una promessa simile a una tragedia greca, ma si trasforma in una commedia romantica insolita che si sforza troppo. La Marvel di solito è in grado di bilanciare commedia e dramma radicato, ma sembra che il film non sia riuscito a fondere il film insieme.

Christian Bale è fantastico in Thor: Love & Thunder

Il precedente era il cattivo, ma ora andiamo avanti con il bene. I critici hanno citato Christian Bale come il momento clou del film e non è difficile capire perché. La sua presenza come God Butcher è di simpatia e paura.

Il pubblico vede Gorr lottare in un deserto arido con sua figlia che prega il loro dio egoista Rapu. È solo fino a quando sua figlia soccombe alla sua morte che Gorr trova la giungla di Rapu e spera di ottenere la ricompensa eterna solo per essere deriso e sminuito. Rapu gli ricorda la sua insignificanza, sostenendo che ci saranno più discepoli ad adorarlo. Infuriato, Gorr rinuncia a lui e alla fine lo uccide con la necrospada e giura di uccidere tutti gli dei nell’universo.

Bale è senza dubbio un attore fantastico e scompare nel personaggio. Il suo sorriso sinistro e il suo aspetto replicano quelli del Voldemort di Ralph Fiennes e del Joker di Jared Leto. Bale incanta lo schermo con gioia malvagia ogni volta che compare.

Si spera che questa non sia la fine di Gorr di Bale e che i fan lo vedranno di nuovo in una sorta di ruolo. Possibilmente Guerre Segrete?