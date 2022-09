Ci sono piani per un terzo film di Hocus Pocus?

(LR): Kathy Najimy nei panni di Mary Sanderson, Bette Midler nei panni di Winifred Sanderson e Sarah Jessica Parker nei panni di Sarah Sanderson nel live-action HOCUS POCUS 2 della Disney, esclusivamente su Disney+. Foto di Matt Kennedy. © 2022 Disney Enterprises, Inc. Tutti i diritti riservati.

Colonna sonora di Hocus Pocus 2: quali brani vengono riprodotti in Hocus Pocus 2? di Cody Schultz

Le streghe sono tornate! Questo settembre, la Candela Fiamma Nera arde di nuovo brillantemente permettendo al nostro trio preferito di streghe di tornare finalmente sui nostri schermi giusto in tempo per la stagione di Halloween!

Nel nuovo film, le sorelle Sanderson ritornano dopo che la Candela della Fiamma Nera è stata nuovamente accesa e questa volta sono in cerca di vendetta contro qualcuno con un legame inaspettato con le sorelle del 17° secolo. Ora, tocca a un gruppo di tre amici del liceo fermare le streghe prima che possano devastare Salem.

Il film è appena arrivato su Disney+, ma sta già facendo scalpore e i fan sono già ansiosi di sapere cosa potrebbe succedere per l’amato franchise.

Ci sono voluti 29 anni per Hocus Pocus 2 per arrivare, ma potrebbe un terzo Hocus Pocus succede davvero? Diamo un’occhiata alle probabilità di Hocus Pocus 3 succedendo.

Attenzione: spoiler di Hocus Pocus 2 più avanti.

Hocus Pocus 3 sta succedendo?

Al momento, la Disney non ha annunciato alcun piano per un terzo Hocus Pocus film ed è improbabile che ci sarà un terzo film nel franchise, almeno uno con membri del cast originale. Lo diciamo perché il finale di Hocus Pocus 2 sembrava finalmente chiudere il libro sulle sorelle Sanderson attraverso una trama che suggerisce che abbiamo visto l’ultima delle tre streghe.

Quando Winnie lancia un incantesimo proibito, paga il prezzo più alto sacrificando inconsapevolmente la cosa per lei più preziosa: le sue sorelle. In un momento di rimpianto, Winnie chiede aiuto a Becca e alle sue amiche per riportare indietro le sue sorelle. Tuttavia, invece del ritorno delle sue sorelle, anche Winnie scompare suggerendo che abbiamo visto l’ultima delle sorelle.

Sebbene sia possibile che la Disney possa cercare di fare un terzo film incentrato su Becca e le sue amiche, le sorelle Sanderson sono ciò che ha reso il franchise il successo che è diventato. Quindi spero che la Disney lasci mentre sono in vantaggio Hocus Pocus 2 è un incredibile seguito e chiusura della storia dei Sanderson.

Hocus Pocus 2 è ora in streaming su Disney+!