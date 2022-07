Ci saranno altri film di High School Musical della Disney?

di Disney Liceo Musicale i film, che sono iniziati nel 2006, hanno preso d’assalto il mondo. Letteralmente!

Tutti cantavano a squarciagola “Breaking Free” di Troy e Gabriella, i volti del cast erano ovunque su qualsiasi tipo di merchandising si potesse pensare e, naturalmente, gli attori sono diventati celebrità. I film Disney possono diventare popolari, ma non era niente del genere!

Liceo Musicale 3: Ultimo anno è stato rilasciato sui grandi schermi nel 2008, ma sai che i fan di un film o di uno spettacolo popolare e nostalgico saranno sempre felici di averne di più.

Quindi potremmo averne un altro Liceo Musicale film dopo tutti questi anni?

Ci saranno altri film di High School Musical?

Il 22 luglio l’ex rubacuori adolescente Zac Efron, alias il protagonista Troy Bolton, ha pubblicato una foto su Instagram. Ha fatto una visita a Salt Lake City, nello Utah, e ha posato di fronte alla vera scuola dove il Liceo Musicale i film sono stati girati!

E proprio il mese scorso, anche la sua co-protagonista e adorabile attrice protagonista Vanessa Hudgens ha visitato la scuola. Questo ha fatto discutere i fan sul fatto che il duo avrebbe fatto un’apparizione come ospite in Disney+ High School Musical: Il Musical: La Serie poiché lo spettacolo è stato girato anche nello stesso luogo della scuola.

Un’altra teoria che circola, che sarebbe ancora meglio per noi fan cresciuti con Troy e Gabriella, una possibile liceo musicale 4! Non c’è stata alcuna parola ufficiale sul fatto che la Disney stia pensando di fare un altro film. Tuttavia, Efron ha ancora la testa in gioco quando si tratta di tornare.

A maggio, l’attore ha parlato con E!News e ha detto se sarebbe stato pronto a riprendere il suo ruolo!

“Seriamente, avere l’opportunità in qualsiasi forma di tornare indietro e lavorare con quel team sarebbe fantastico”, ha detto Efron a E!News.

Certo sarebbe fantastico! Anche solo una reunion speciale con tutti i Wildcats sarebbe così divertente. Scommetto che la maggior parte del cast sarebbe sicuramente disposta a tornare. Molti di loro pubblicano ancora su Liceo Musicale sui loro account sui social media. Dita incrociate!

E se stai aspettando con impazienza la serie musicale su Disney+, la terza stagione sarà presentata in anteprima mercoledì 27 luglio. Lo showrunner Tim Federle ha recentemente affermato che Olivia Rodrigo riceverà un “degno commiato”.