Ci sarà uno Zombies 4? Confermato il futuro del franchise Disney

*ATTENZIONE: spoiler minori per Zombies 3*

Dopo che il primo film di Zombies è apparso sui nostri schermi nel 2018, il franchise è diventato rapidamente uno dei più popolari tra i fan di Disney Channel e da allora ha generato due sequel.

Il secondo di quei sequel, Zombies 3, è finalmente arrivato sui nostri schermi e vede Zed e Addison intraprendere il loro ultimo anno alla Seabrook High.

Comprensibilmente, i fan del franchise sono ansiosi di sapere cosa, semmai, verrà dopo con molti che chiedono se ci sarà uno Zombies 4.

Data di uscita di Zombies 3 e anteprima della trama

Zombies 3 ha ballato su Disney+ venerdì 15 luglio 2022, mentre un taglio esteso sarà presentato in anteprima su Disney Channel il 12 agosto alle 20:00.

Il film continua la storia del giocatore di football zombie Zed e della cheerleader Addison mentre si imbarcano nel loro ultimo anno alla Seabrook High.

Dopo anni di litigi, la città è finalmente diventata un rifugio sicuro sia per gli zombi che per gli umani e sia Zed che Addison non vedono l’ora che arrivi la fase successiva della loro vita, il college.

Prima che la coppia possa fare i passi successivi, c’è un’ultima cosa da fare a Seabrook mentre la città si prepara ad aprire il suo nuovissimo padiglione del tifo e Addison invita una miriade di squadre di cheerleader da tutto il mondo a competere in un tifo internazionale .

Tuttavia, la competizione attira anche l’attenzione di un gruppo di estranei intergalattici mentre un gruppo di alieni arriva a Seabrook per competere, anche se i residenti della città diventano rapidamente sospettosi dei nuovi arrivati ​​quando scoprono che potrebbero essere alla ricerca di qualcosa di più del semplice competizione amichevole.

Ci sarà uno Zombies 4?

No, non ci sarà Zombies 4.

Quando il terzo film della serie Zombies è stato annunciato dalla Disney nel 2021, è stato anche confermato che si trattava dell’ultima puntata.

Parlando come parte dell’annuncio e citato da TVLine, Lauren Kisilevsky, Vice President of Original Movies per Disney Branded Television ha dichiarato: “Dopo l’enorme successo di Zombies 2, volevamo aumentare la posta in gioco in questa terza e ultima puntata.

“Quindi, quando gli outsider finali scendono su Seabrook, la nostra squadra di cheerleader, zombi e licantropi deve unirsi per affrontare una minaccia di proporzioni galattiche che potrebbe cambiare il volto di Seabrook per sempre”.

L’annuncio che Zombies non continuerà per un quarto film non sorprende, dato che Zed e Addison sono nel loro ultimo anno alla Seabrook High.

Ma i fan saranno senza dubbio delusi dal fatto che la serie di film non continuerà a esplorare le loro avventure al college, soprattutto perché gli ultimi momenti di Zombies 3 hanno anticipato l’arrivo di sirene a Seabrook e Bucky che si è fatto trasportare di nascosto a bordo della nave madre dell’alieno.

I fan chiedono un quarto film di Zombies

Nonostante la Disney abbia annunciato ufficialmente la fine del franchise di Zombies, i fan dei film divertenti non stanno andando tranquilli, con molti che si rivolgono ai social media per chiedere un quarto film.

Un fan su Twitter ha scritto: “Va bene, ho appena finito l’intero film e quella non può essere la fine di Zombies 3, abbiamo bisogno di Zombies 4”.

Mentre un altro ha aggiunto: “Ho appena visto Zombies 3. Abbiamo bisogno di uno zombie 4 un giorno”.

Questo fan ha indirizzato il suo tweet ai membri principali del cast Milo Manheim e Meg Donnelly dicendo: “Cari @MiloManheim e @ImMegDonnelly, sto piangendo ed è tutta colpa tua. Ti amo ma AAAAAAAA. Ho bisogno di Zombies 4 o morirò, grazie.

“Supportate tutti meglio e date così tanto amore a Zombies 3 in modo da poter avere presto Zombies 4″, ha commentato questo fan. “Non voglio che finisca! So che hanno già detto che la Z3 è l’ultima, ma spero ancora che presto avranno Z4”.

Questo fan ha semplicemente detto: “Ho bisogno di Zombies 4”.

E infine, questo fan ha un’idea di cosa vogliono vedere in un quarto film: “Abbiamo bisogno di uno Zombies 4 con più Willa e A-Spen e i capelli blu di Addison senza i vestiti degli alieni! Inoltre, voglio vedere dei vampiri e delle sirene”.

Zombies 3 è ora disponibile per lo streaming su Disney+ dopo il rilascio venerdì 15 luglio 2022.

