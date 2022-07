Ci sarà una stagione 4 della serie Disney+ HSMTMTS?

Il popolare spettacolo musicale di Disney+ High School Musical: Il Musical: La Serie ha appena presentato in anteprima la sua terza stagione il 27 luglio, ma ciò non significa che i fan non si stiano già chiedendo se i loro Wildcats preferiti torneranno per altri.

Nella terza stagione, la serie porterà noi e i talentuosi adolescenti a Camp Shallow Lake, un campo notturno in California. Romanticismo, notti senza coprifuoco e un assaggio della vita all’aria aperta sono tutto in serbo per gli studenti. Con una produzione ad alto rischio di Frozen e una docuserie ricca di drammi sulla produzione entrambi in lavorazione, la pressione è alta!

La terza stagione vede il ritorno di Joshua Bassett come Ricky, Sofia Wylie come Gina, Matt Cornett come EJ, Julia Lester come Ashlyn, Dara Reneé come Kourtney, Frankie Rodriguez come Carlos, Saylor Bell Curda come Maddox e Adrian Lyles come Jet.

Un’aggiunta eccitante in questa stagione è Liceo Musicale allume Corbin Bleu, che sarà a Camp Shallow Lake. Alcuni altri grandi nomi che si uniscono alla serie quest’anno sono gli attori Jesse Tyler Ferguson e il ballerino e personaggio televisivo JoJo Siwa.

C’è un sacco di divertimento estivo da aspettarsi nella stagione. Ma guardando al futuro, c’è più storia da raccontare?

Ci sarà una stagione 4 di HSMTMTS?

Buone notizie Liceo Musicale fan della serie! Anche se la terza stagione è appena stata presentata in anteprima, Disney+ ha già rinnovato lo spettacolo per una quarta stagione. L’account Instagram ufficiale dello spettacolo musicale ha annunciato la notizia in un post a maggio.

Non abbiamo ancora una data di uscita o altri dettagli sulla stagione 4. È ancora troppo presto. Tuttavia, dal momento che la stagione 3 si svolgerà durante le vacanze estive, c’è una grande possibilità di entrare in un nuovo anno scolastico il prossimo. Vedremo cosa ha in serbo Miss Jenn per il club di recitazione!

La favorita dai fan Olivia Rodrigo probabilmente non riprenderà il suo ruolo nella stagione 4. Almeno non a pieno titolo. Ha già ridimensionato il suo tempo in questa stagione, passando da una serie regolare a una ricorrente. Il creatore della serie ha già affermato che la stagione 3 servirà da “adatto addio”. Ma questo non significa che non possa fare un cameo o un’apparizione come ospite! Dovremo aspettare e vedere.

High School Musical: Il Musical: La Serie la terza stagione rilascia episodi settimanali mercoledì su Disney+.