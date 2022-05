Ci sarà una stagione 2 di Obi-Wan Kenobi? Ewan McGregor interviene

Obi-Wan Kenobi ha rilasciato i primi due episodi della serie e le reazioni sono già alle stelle dalla sola sequenza di apertura. Ewan McGregor interpreta il personaggio del titolo e questa serie è arrivata da molto tempo nel miglior modo possibile. In una recente intervista con Collider, McGregor ha discusso i pensieri del 2016 quando gli è stato chiesto un potenziale ritorno e la successiva spinta per vedere il personaggio iconico tornare al Guerre stellari universo.

Quando inizialmente gli è stato chiesto del ruolo di Obi-Wan, ha detto: “Ho iniziato a pensare che potrebbe essere una buona idea, che ci deve essere una bella storia tra La vendetta dei Sith e Una nuova speranza.”

La serie sta portando a casa l’essenza di ciò che rende possibile una grande storia. I fan assistono a Ben Kenobi che soffre nel deserto mentre si prende cura di Luke Skywalker. Sono passati dieci anni da quando Obi-Wan ha abbattuto Anakin, ma l’Impero si è rafforzato solo durante il suo isolamento.

Come si sente Ewan McGregor a tornare di nuovo per le stagioni future di Obi-Wan Kenobi? Questa serie avrà lo stesso impatto su tutta la serie come lo è già stata in due episodi? So di non essere l’unico a sperare in più Ewan McGregor nel ruolo di Obi-Wan oltre questa stagione.

Ewan McGregor vuole una stagione 2 di Obi-Wan Kenobi?

Per dirla chiaramente: sì, lo farebbe! Ewan McGregor sembra essere completamente impegnato in questo personaggio. Che si tratti di condividere la sua eccitazione di scegliere inizialmente una spada laser per il primo film o di tornare per la serie Disney+, si sta godendo ogni momento. “La prima volta che mi sono vestito di nuovo da Obi-Wan, è stato un momento speciale.”

Ha detto nell’intervista a Collider: “Mi è piaciuto farlo. Mi è piaciuto molto lavorare con Deborah Chow. Mi è piaciuto lavorare con la nuova tecnologia. E ho pensato che le nostre sceneggiature fossero davvero buone”.

Obi-Wan Kenobi è in arrivo la seconda stagione?

Come si trova in questo momento, Obi-Wan Kenobi sarà solo una stagione di sei episodi. Se la serie va abbastanza bene da riportarlo indietro, Ewan McGregor è “totalmente pronto a fare di più”. Questa è la risposta che tutti i fan vogliono sentire e noi rispondiamo volentieri: “Siamo assolutamente pronti anche per te che faccia di più!”

Vuoi un’altra stagione di Obi-Wan Kenobi? Cosa ne pensi della prima stagione? Condividi i tuoi pensieri nei commenti qui sotto! Non dimenticare di seguire Hidden Remote per notizie su altri programmi Disney+.