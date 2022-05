Chip e Dale non sono fratelli nonostante i fan della Disney credano il contrario

Il Chip ‘n Dale: Rescue Rangers il trailer è stato un grande successo tra i fan della Disney, che hanno ricevuto molto bene la meta-derisione del film, in particolare Ugly Sonic.

Confermiamo se Chip e Dale sono fratelli, nonostante la famiglia Disney creda di esserlo da anni e vediamo cosa ne dicono i fan online.

Diretto da Akiva Schaffer e scritto da Dan Gregor e Doug Mand, Chip ‘n Dale: Rescue Rangers vede protagonisti John Mulaney e Andy Samberg nei panni del duo titolare in un meta riavvio della popolare serie animata con lo stesso nome.

Chip n’Dale: Rescue Rangers | Trailer ufficiale

BridTV

9738

Chip n’Dale: Rescue Rangers | Trailer ufficiale

https://i.ytimg.com/vi/F4Z0GHWHe60/hqdefault.jpg

1001413

1001413

centro

13872

Chip e Dale sono fratelli, giusto?

Wrong, Chip e Dale non sono fratelli in quanto non è mai stato specificato che siano fratelli in nessun materiale con gli scoiattoli.

Molti fan della Disney pensavano che fossero fratelli a causa del loro stretto legame, ma questo non è mai stato confermato.

Chip ‘n Dale: Rescue Rangers conferma che Chip e Dale si sono incontrati alle elementari e sono diventati amici intimi, il che ha spinto i fan a chiedersi se fossero fratelli da sempre.

Un thread di Reddit ha recentemente discusso del mistero, affermando che solo Walt Disney avrebbe saputo se fossero fratelli o meno, senza nulla di confermato da materiale vecchio e nuovo.

ancora dal trailer di Chip n’Dale: Rescue Rangers, Walt Disney Studios

I fan della Disney sono indignati dal fatto che siano solo amici

Un fan ha dichiarato che erano trascorsi due secondi dall’inizio del nuovo trailer, solo per sentirsi dire che Chip e Dale non erano fratelli, con loro sorpresa:

Impossibile caricare questo contenuto

Io, due secondi in chip n dale rescue ranger: NON SONO FRATELLI?!?!?! — Jimmy Falon’din (@smolscorp) 22 maggio 2022

Un altro fan ha dichiarato di essere stato mentito per tutta la vita, dopo aver scoperto che non erano fratelli:

Infine, questo fan lo ha affermato Chip ‘n Dale: Rescue Rangers è il film più divertente dell’anno, nonostante abbia schiacciato la loro convinzione a lungo termine che gli scoiattoli fossero fratelli:

Impossibile caricare questo contenuto

“Chip ‘n Dale: Rescue Rangers” è di gran lunga il film più divertente che abbia visto quest’anno, anche se dissipa la mia convinzione di lunga data che siano fratelli. Ci sono anche tanti fantastici cameo di ammiccamenti e ti mancheranno. — Old Whisker-Biscuits (@Carlton129) 21 maggio 2022

Incontra il cast di Chip ‘n Dale: Rescue Rangers

Chip ‘n Dale: Rescue Rangers ha una lunga lista di attori famosi e di talento, riconoscibili dai loro ruoli dal vivo e dal loro doppiaggio.

L’isola solitaria Adam Samberg affronta una parte del duo, Dale, con Sabato sera dal vivo John Mulaney doppia il co-fondatore di Rescue Rangers, Chip.

Celebri doppiatori includono Will Arnett e Seth Rogen, insieme agli attori di Hollywood JK Simmons ed Eric Bana.

John Mulaney – Patata fritta

– Patata fritta Andy Samberg – Dale

– Dale Giulietta Donenfeld – il giovane Dale

– il giovane Dale Kiki Layne – Det. Ellie Steckler

– Det. Ellie Steckler Will Arnet – Dolce Pietro

– Dolce Pietro Eric Bana – Monterey Jack

– Monterey Jack Flula Borg – DJ Herzogenaurach

– DJ Herzogenaurach Dennis Haysbert – Cerniera

– Cerniera Keegan-Michael Key – Bjornson il Cheesemonger

– Bjornson il Cheesemonger Tres MacNeille – Chiave inglese gadget

– Chiave inglese gadget Seth Rogen – Bob / Pumba / Mantide / BOB

– Bob / Pumba / Mantide / BOB JK Simmons – Capitan Putty

– Capitan Putty Tim Robinson – Brutto Sonic

– Brutto Sonic Chris Parnell – Dave Bollinari

– Dave Bollinari Da’Vone McDonald – Jimmy

ancora dal trailer di Chip n’Dale: Rescue Rangers, Walt Disney Studios

Di Jo Craig – [email protected]

In altre notizie, il patrimonio netto di Victoria Justice è stato esplorato, attore di A Perfect Pairing di Netflix