Chi visse e morì nell’episodio 6 di Andor? Spiegato il destino dell’equipaggio della rapina

*ATTENZIONE: Spoiler in arrivo per l’episodio 6 di Andor*

Nei suoi sei episodi iniziali, Andor ha utilizzato un’intrigante struttura di tre episodi per raccontare la sua storia, con i primi due episodi di ogni arco che ambientano la scena e ci portano a prenderci cura dei personaggi prima che il terzo capitolo veda il proverbiale pozzo e ha davvero colpito il fan.

Gli episodi 4 e 5 sono stati costantemente costruiti per la rapina ribelle su una struttura imperiale sul pianeta Aldhani con Cassian Andor e l’equipaggio che speravano di rubare il libro paga di un intero settore imperiale.

Naturalmente, la rapina non va del tutto secondo i piani, ma cosa succede esattamente ai vari membri dell’equipaggio della rapina e chi vive e muore nell’episodio 6 di Andor?

Andor’s Seven: Ricapitolando la rapina

Dopo le fasi di pianificazione dei due capitoli precedenti, l’episodio 6 vede finalmente arrivare il giorno della rapina quando l’equipaggio converge verso la struttura imperiale situata all’interno di una diga.

Dopo essersi intrufolati nella base indossando le uniformi imperiali, Andor e l’equipaggio misero rapidamente in atto il loro piano, prendendo in ostaggio il comandante della struttura e la sua famiglia per garantire la loro cooperazione.

Con il comandante al seguito, la maggior parte della banda si dirige verso il caveau e costringe le guardie imperiali ad aiutare a caricare i milioni di crediti sul mercantile in attesa mentre Cinta rimane nella sala di controllo per tenere d’occhio gli ostaggi.

Le cose si complicano, tuttavia, quando il curioso caporale Kimzi porta una squadra di uomini nel caveau dopo aver ascoltato la comunicazione radio tra l’equipaggio sulla rapina.

Scoppia una sparatoria e diversi combattenti su entrambi i lati vengono colpiti con i membri dell’equipaggio sopravvissuti che esplodono dalla struttura nel mercantile carico di crediti.

Andor © Lucasfilm | Disney+

Chi visse e morì nell’episodio 6 di Andor?

Nonostante mesi di pianificazione prima della rapina, il lavoro non è andato esattamente come previsto e più della metà dell’equipaggio ribelle di Vel è stata uccisa.

Coloro che sono morti includono:

Tenente Gorn | Il disertore imperiale viene colpito per primo quando inizia la sparatoria e lo vediamo crollare a terra. L’episodio non si sofferma su questo momento, tuttavia, il che potenzialmente suggerisce che sia stato solo ferito. Se questo si rivela il caso, gli Imperiali vorranno fare di lui un esempio per essere un traditore.

Taramin | Rivelato come un ex Stormtrooper nell’episodio 6, si precipita fuori dalla copertura nel tentativo di aiutare Vel, ma viene colpito da un fulmine imperiale e il suo corpo viene visto giacere senza vita mentre la banda scappa.

Nemik | La morte più tragica nell’episodio 6 è quella di Nemik che viene schiacciato da un pesante mucchio di crediti mentre il mercantile si fa strada fuori dalla struttura. La banda cerca di aiutare Nemik ma il dottore alieno da cui lo portano non riesce a salvarlo.

Skeen | Sembrava essere un personaggio losco da quando è stato presentato per la prima volta e l’episodio 6 lo ha sicuramente confermato quando ha lanciato l’idea di dividere gli incassi della rapina con Andor e salvare Vel. Cassian ha colto l’occasione per sparare a Skeen prima che l’ex prigioniero potesse fare lo stesso con lui.

Andor © Lucasfilm | Disney+

Coloro che sono sopravvissuti alla rapina sono stati:

Cassiano Andor | Sappiamo che il destino di Cassian è segnato in Rogue One, quindi sarebbe sempre sopravvissuto, ma la rapina è stata comunque esilarante.

Vel | Il leader dell’equipaggio ha trascorso mesi a pianificare il lavoro ed è sconvolta dal fatto che quasi tutti i suoi compagni siano caduti durante la rapina e rimane particolarmente diffidente nei confronti di Andor dopo che ha ammesso di aver ucciso Skeen.

Cinta | L’ultimo membro sopravvissuto dell’equipaggio della rapina scappa in un batter d’occhio e ti perderai il momento. La vediamo indossare un’uniforme imperiale mentre la rapina procede e una volta che la banda scappa sul mercantile, la vediamo uscire in fretta dalla struttura imperiale mentre lo straordinario spettacolo di meteoriti Eye illumina il cielo sopra. Tuttavia, resta da vedere se verrà catturata dall’Impero poiché non sembra esserci un modo per lei di lasciare il pianeta Aldhani.

Andor © Lucasfilm | Disney+

L’Impero sta già pianificando una rappresaglia

Negli ultimi momenti dell’episodio 6, vediamo Dedra Meero e i suoi colleghi agenti dell’ISB che vengono chiamati dal maggiore Partagaz.

Sono stati informati della rapina su Aldhani e sono costretti a entrare in azione con Partagaz che ordina agli agenti dell’ISB di dire alle loro famiglie e al personale che non torneranno a casa fino a quando non saranno compiuti seri progressi nel rintracciare l’equipaggio della rapina.

Questo crea alcuni episodi tesi che seguiranno quando Andor e i membri dell’equipaggio sopravvissuti avranno l’ISB di dar loro la caccia.

Andor © Lucasfilm | Disney+

Andor è ora disponibile per lo streaming su Disney+ dopo la prima di mercoledì 21 settembre 2022.

