Chi sono i fratelli Antetokounmpo del film Rise?

Ci sono già stati alcuni avvincenti drammi sportivi sugli schermi finora nel 2022, con un esempio recente che è Hustle con Adam Sandler.

Mentre le due figure centrali erano di fantasia, lo stesso non si può dire per Rise.

Diretto da Akin Omotoso, il film biografico ha colpito Disney+ come film originale venerdì 24 giugno 2022 ed è basato sulla vera storia di tre fratelli greco-nigeriani – Giannis, Thanasis e Kostas Antetokounmpo – che si trasferiscono negli Stati Uniti e guadagnano fama e consensi nella NBA.

Da quando hanno visto il film sul servizio di streaming, i fan che non hanno esattamente familiarità con tutto il basket sono ansiosi di fare una piccola ricerca sui fratelli Antetokounmpo…

Innanzitutto abbiamo Giannis Antetokounmpo (interpretato nel film da Uche Agada e McColm Cephas Jr), che gioca per i Milwaukee Bucks della NBA.

È stato ampiamente soprannominato il “Greek Freak” dagli appassionati di sport e ha iniziato a giocare a basket in giovane età. Insider riferisce che è entrato nel Draft NBA 2013 ed è stato scelto dai Bucks.

Da allora ha battuto record, distinguendosi come il primo giocatore NBA a chiudere una stagione regolare tra i primi 20 in ognuna delle cinque statistiche di punti totali, assist, rimbalzi, stoppate e palle rubate, riporta SB Nation.

Tutto sommato, ha ottenuto sei selezioni All-Star ed è orgoglioso di essere uno dei giocatori più importanti e decorati dell’intero sport.

Immergendosi nelle conquiste degli altri fratelli Antetokounmpo, Thanasis (interpretato da Ral Agada e Chinua Baraka Payne) è il maggiore dei fratelli.

Sporting News riporta che ha giocato per le squadre giovanili del Filathlitikos nel 2008 ed è salito a far parte della squadra maggiore. A differenza di Giannis, tuttavia, si è ritirato dal Draft NBA 2013 il giorno della scadenza. Tuttavia, ha sostenuto suo fratello nel suo giorno di gloria. Uno dei tanti.

Thanasis ha giocato una stagione con i Delaware 76ers nella NBA G-League ed è stato selezionato per il Draft NBA 2014, assicurandosi un posto con i famosi New York Knicks.

È tornato in Europa quando non è stato rinnovato ai Knicks ma è stato ingaggiato dai Milwaukee Bucks nel 2019. I fratelli, fianco a fianco, hanno vinto un campionato nel 2021.

Per quanto riguarda Kostas Antetokounmpo (interpretato da Jaden Osimuwa e Aaron Kingsley Adetola), è il più giovane dei tre e aveva un background simile nel basket giovanile ai suoi fratelli.

Quando Giannis è stato reclutato dai Bucks, Kostas stava giocando a pallone al liceo negli Stati Uniti, ma Basketball Fandom nota che si è rapidamente costruito una reputazione come giocatore incredibilmente abile, aiutando le scuole a vincere alla grande. Ha giocato all’università di Dayton, in Florida, prima di dedicarsi a cose più grandi grazie all’essere stato selezionato nel Draft NBA 2018 dai Philadelphia 76ers.

Si è poi trasferito ai Dallas Mavericks e ha svolazzato tra NBA e G-League.

Mentre i suoi fratelli hanno fatto scalpore con i Bucks, Kostas ha aiutato i Los Angeles Lakers a vincere un titolo nel 2021. Attualmente, tuttavia, è con l’ASVEL Basket nel campionato francese.

Chi è Alex Antetokounmpo?

Alex (interpretato da Elijah Shomanke e Jahleel Kamara) è il quarto e il più giovane dei fratelli Antetokounmpo e anche lui è molto rispettato nel regno del basket.

Ha giocato professionalmente in Europa prima di passare al draft NBA nel 2021. Purtroppo, non è stato arruolato ma ha raggiunto un accordo con i Raptors 905, affiliati alla G-League dei Toronto Raptors, come riportato da Sporting News.

