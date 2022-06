Chi sono i ClanDestine? Spiegazione dei cattivi della signora Marvel

**Attenzione – Spoiler in vista per la signora Marvel**

Signora Marvel L’episodio 3 ha rivelato di più sulla madre di Kamran, Najma, che è noto come ClanDestine.

Forniamo un riepilogo della spiegazione di Najma a Kamala durante l’episodio 3, spieghiamo chi sono i ClanDestine e forniamo una guida agli episodi e un programma di rilascio per il resto della serie.

Creata da Bisha K. Ali per Disney Plus, la miniserie Signora Marvel seguirà Kamala Khan di Iman Vellani mentre i suoi nuovi poteri si risvegliano per trasformarla in Ms. Marvel. La serie conterrà sei episodi e il personaggio apparirà anche nel prossimo Le Meraviglie film guidato da Carol Danvers di Brie Larson, alias Captain Marvel.

MS MARVEL: SPIEGAZIONE DEL RIFERIMENTO DI KINGO

Riepilogo dell’episodio 3 di Ms. Marvel

Episodio 3, intitolato Destinataha iniziato con Najma che spiegava chi erano lei, Kamran e i suoi alleati.

Najma disse a Kamala che erano conosciuti come ClanDestine da un’altra dimensione, conosciuta anche come Djinn, i mostri di cui Kamala aveva paura quando era più giovane.

È stato anche rivelato che il ClanDestine aveva bisogno del potere del braccialetto di Kamala per tornare a casa, anche se il processo potrebbe avere conseguenze dannose.

ancora da Ms Marvel, Disney+

Chi sono i ClanDestine?

La tradizione Marvel descrive il ClanDestine come la progenie superpotente dell’immortale Adam Destine e del Djinn Elalyth.

Apparso per la prima volta nel 1994 Regali Marvel Comics #158, la famiglia ClanDestine include esseri potenti nascosti, che hanno un retroscena incredibilmente ricco che copre molti capitoli della storia, abbastanza vasto da rivaleggiare con gli Eterni.

Il lignaggio del ClanDestine iniziò quando Adam Destine di Ravenscroft si innamorò di un Djinn e la liberò da una gemma magica in cui un mago malvagio la teneva.

La coppia ha messo su famiglia e il ClanDestine ha prodotto un certo numero di membri in tutta la Marvel Comics e la connessione Djinn sembra essere il filo conduttore Signora Marvel segue con le sue tradizioni arabe e islamiche.

Immagine dalla Disney.

MS MARVEL: SPIEGAZIONE DELLA CHAT DI BOLLYWOOD

Conteggio episodi della signora Marvel

Signora Marvel consegnerà sei episodi all’interno della sua stagione 1 su Disney Plus, seguendo l’esempio di altri spettacoli Marvel tra cui Cavaliere della Luna e altro ancora.

Di seguito, abbiamo evidenziato le date di uscita di tutti e sei gli episodi così come sono attualmente e aggiorneremo i titoli degli episodi non appena verranno annunciati:

Episodio 1: Generazione Perché – 8 giugno 2022

– 8 giugno 2022 Episodio 2: Schiacciato – 15 giugno 2022

– 15 giugno 2022 Episodio 3: Destinata – 22 giugno 2022

– 22 giugno 2022 Episodio 4: 29 giugno 2022

Episodio 5: 6 luglio 2022

Episodio 6: 13 luglio 2022

La signora Marvel è ora in streaming su Disney Plus.

