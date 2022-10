Se fossi un fan di Il Babbo Natale film crescendo, allora sarai felice di conoscere una serie di sequel, I Babbo Natale, sta arrivando su Disney+! I film sono diventati un punto fermo per le vacanze e quest’anno abbiamo più della famigerata famiglia dal terzo film, Il Babbo Natale 3: La clausola di fugaha debuttato nel 2006.

La miniserie comica uscirà mercoledì 16 novembre sul servizio di streaming. I primi due episodi della stagione di sei episodi saranno presentati in anteprima, seguiti da una nuova puntata settimanale. Il finale è fissato per mercoledì 14 dicembre 2022, secondo TVLine.

Disney+ condivide che quando vediamo di nuovo le clausole, sono passati 30 anni da quando Scott Calvin è diventato Babbo Natale ed è “allegro come sempre”. Ma ora, la popolarità del Natale sta diminuendo, il che significa che anche la sua magia di Babbo Natale è in calo. Anche le esigenze tra il lavoro al Polo e la presenza della sua famiglia stanno diventando un delicato equilibrio.

E così, Scott decide di ritirarsi quando scopre che è un’opzione. Avrà il compito di trovare un degno successore in modo che possa trascorrere più tempo con la sua famiglia. Sfortunatamente, potrebbe non essere così facile come rivela il trailer!

Quindi gli stessi attori torneranno per interpretare i loro ruoli ancora una volta e incontreremo facce nuove? Abbiamo la risposta per te qui sotto!

Chi recita nella serie The Santa Clauses su Disney+?

La grande notizia è che la serie sta vedendo molti dei preferiti di ritorno dei tre film! Tim Allen ovviamente tornerà nei panni di Scott Calvin/Santa Clause, così come suo figlio Charlie interpretato dall’attore Eric Lloyd. Dai un’occhiata all’elenco completo del cast qui sotto:

Membri del cast di ritorno:

Tim Allen nel ruolo di Scott Calvin/Babbo Natale

Eric Lloyd nel ruolo del figlio di Scott, Charlie Calvin

Elizabeth Mitchell nel ruolo della moglie di Scott, Carol Calvin/Mrs. Clausola

David Krumholt nel ruolo di Bernard The Head Elf

Nuovi membri del cast:

Elizabeth Allen Dick nel ruolo di Sandra

Kal Penn nel ruolo di Simon Choksi

Rupali Redd nel ruolo di Grace Choksi

Austin Kane nel ruolo di Cal

Devin Bright come Noel

Matilda Lawler nel ruolo di Betty

I Babbo Natale debutterà mercoledì 16 novembre con i primi due episodi su Disney+.