Chi recita nel nuovo film?

Salem deve stare attento! Le sorelle Sanderson sono tornate e sono in cerca di vendetta. L’attesissimo sequel dell’amato film di Halloween del 1993, Hocus Pocus 2arriverà su Disney+ il 30 settembre.

La storia riprenderà 29 anni dopo che qualcuno ha acceso per l’ultima volta la Candela della Fiamma Nera e ha resuscitato le streghe del 17° secolo. Spetteranno a tre studenti delle scuole superiori capire come impedire alle streghe affamate di bambini di provocare un nuovo tipo di caos su Salem prima della mezzanotte di All Hallow’s Eve. Grazie al trailer, sembra anche che vedremo quando Winifred, Mary e Sarah erano più giovani più di 300 anni fa!

Torneranno tutti gli stessi personaggi o ci saranno nuovi attori questa volta? Continua a leggere qui sotto per scoprirlo!

Chi recita in Hocus Pocus 2?

Ovviamente le stesse tre sinistre sorelle Sanderson riprenderanno i loro ruoli. Siamo così entusiasti di rivederli! Ecco un elenco completo dei membri del cast di ritorno:

Membri del cast originale:

Bette Midler nel ruolo di Winifred “Winnie” Sanderson

Kathy Najimy nel ruolo di Mary Sanderson

Sarah Jessica Parker nel ruolo di Sarah Sanderson

Doug Jones nei panni di William “Billy” Butcherson, l’ex fidanzato di Winifred e “simpatico zombie”

Gli attori che hanno interpretato Max, Dani e Allison non sono nella lista del cast, quindi non sembra che faranno parte del film. Ma non si sa mai se faranno un’apparizione a sorpresa. Non sarebbe divertente!?

Nuovi membri del cast:

Il sequel ci introdurrà ad alcuni nuovi personaggi. I tre studenti delle scuole superiori incaricati di fermare le sorelle sono Whitney Peak nei panni di Becca, Belissa Escobedo nei panni di Izzy, Lilia Buckingham nei panni di Cassie.

Fanno parte del cast anche Hannah Waddingham nei panni di The Witch, Sam Richardson nei panni di Gilbert, Tony Hale, Froy Gutierrez, Juju Brener, Taylor Paige Henderson e Nina Kitchen.

Hocus Pocus 2 inizia lo streaming venerdì 30 settembre su Disney+!