Così tanti ricordi torneranno sicuramente alla mente quando ti ritroverai rannicchiato sul divano per dare un’occhiata a Hocus Pocus 2.

L’originale è stato rilasciato nel lontano 1993 ed è diventato rapidamente un classico di culto al di là della comunità horror come un film perfetto per tutta la famiglia. È stato essenzialmente a rotazione annuale in molte famiglie a ottobre, elogiato per le sue esibizioni e il tono giocoso.

Questa volta, la regista Anne Fletcher è al timone e le sorelle Sanderson sono tornate per evocare il caos a Salem per una miriade di personaggi vecchi e nuovi.

Parlando di vecchi, Billy Butcherson è tornato e questa volta viene mostrato anche in gioventù, ma chi interpreta il giovane Billy in Hocus Pocus 2?

Chi interpreta Young Billy nel cast di Hocus Pocus 2?

Il giovane Billy è interpretato da Austin J Ryan in Hocus Pocus 2.

L’attore americano di 25 anni ha iniziato ad apparire sugli schermi nel 2011, recitando per la prima volta da bambino (non accreditato) in Qual è il tuo numero?

Ha continuato a ottenere una serie di altri ruoli non accreditati in film come American Hustle (School Boy), Sex Tape (Class Mate), The Equalizer (Boy) e Unfinished Business (Class Mate).

Più recentemente, d’altra parte, i ruoli cinematografici includono Year by the Sea (Young Andrew) e Saving Christmas (Carver).

È stato anche in spettacoli come Defending Jacob (Lacrosse Kid) e Katie Fforde (Brandon Byrne).

Hocus Pocus 2 probabilmente servirà come introduzione ad Austin per molti spettatori, mentre l’attore che interpreta il cadavere più anziano Billy – Doug Jones – riprenderà il ruolo del film originale.

Il cast di Hocus Pocus 2

Con volti familiari e freschi, dai un’occhiata al cast centrale e ai rispettivi ruoli di seguito:

Bette Midler nel ruolo di Winifred “Winnie” Sanderson

Taylor Henderson nel ruolo del giovane Winifred “Winnie” Sanderson

Sarah Jessica Parker nel ruolo di Sarah Sanderson

Juju Brener nel ruolo della giovane Sarah Sanderson

Kathy Najimy nel ruolo di Mary Sanderson

Nina Kitchen nel ruolo della giovane Mary Sanderson

Sam Richardson nel ruolo di Gilbert

Doug Jones nel ruolo di Billy Butcherson

Hannah Waddingham nel ruolo della strega madre

Whitney Peak come Becca

Belissa Escobedo nel ruolo di Izzy

Tony Hale nel ruolo di Jefry Traske

Lilia Buckingham nel ruolo di Cassie Traske

“Non gli piace essere svegliato”

Di recente Doug si è seduto per una conversazione con Looper e ha parlato del ruolo del personaggio nel sequel:

“… Ha passato la maggior parte del primo film senza parlare perché [his] la bocca era cucita. [He] aprilo alla fine del primo film, quindi [he] uscito dalla tomba [in] questo film parla già. E non ne è felice. Non gli piace essere svegliato così tante volte quando [he’s] dovrebbe essere a [his] eterno riposo.”

Lui continuò: “[He] non riesce ad arrivarci, quindi è un po’ seccato. La semplice menzione dei Sanderson è sufficiente per far sì che Billy… lo frustrasse all’infinito. Qualunque cosa serva per abolirli, bandirli, lui è pronto”.

Hocus Pocus 2 è in streaming esclusivamente su Disney+.

