Chi interpreta ogni attore nel film?

(LR): Dale (doppiato da Andy Samberg) e Chip (doppiato da John Mulaney) nel live action della Disney CHIP ‘N DALE: RESCUE RANGERS, esclusivamente su Disney+. Foto per gentile concessione di Disney Enterprises, Inc. © 2022 Disney Enterprises, Inc. Tutti i diritti riservati.

Senza dubbio, godendoti ogni secondo di Disney+ Chip ‘n Dale: Rescue Rangers è stato uno dei modi migliori per trascorrere il nostro weekend. Milioni di fan sarebbero sicuramente d’accordo perché il film è stato all’altezza delle aspettative di tutti.

Non solo la nuova versione includeva molti dei nostri personaggi preferiti di altri titoli animati, ma ha anche fornito alcune battute esilaranti che ci hanno fatto stringere le budella per la vita cara. Ma la parte migliore di tutte doveva essere la straordinaria formazione del film di attori e attrici che ha dato vita a tutti questi ruoli. Senza queste stelle di talento, non avremmo nemmeno un grande progetto in primo luogo!

Forse hai riconosciuto alcune delle voci. Forse non l’hai fatto. Ad ogni modo, ti abbiamo coperto mentre ti diciamo chi è chi nel Chip ‘n Dale: Rescue Rangers.

Chip ‘n Dale: cast di Rescue Rangers

Se hai indovinato che John Mulaney e Andy Samberg fossero i ruoli principali in questo originale Disney+, allora eri sul naso perché entrambi hanno doppiato rispettivamente i ruoli di Chip e Dale.

Accanto a Mulaney e Samberg, il cast di Chip ‘n Dale: Rescue Rangers caratteristiche:

Will Arnett nel ruolo del dolce Pete

KiKi Layne nel ruolo della detective Ellie Steckler

Keegan-Michael Key nel ruolo di Bjornson il Cheesemonger

Eric Bana nel ruolo di Monterey Jack

Dennis Haysbert nel ruolo di Cerniera

Tress MacNeille nel ruolo di Gadget Hackwrench

JK Simmons nel ruolo del Capitano Putty

Tim Robinson nel ruolo di Brutto Sonic

Chris Parnell nel ruolo di Dave Bollinari

Da’Vone McDonald come Jimmy

Oltre a tutti questi fantastici individui, Pam e Tommy l’attore Seth Rogen doppia il ruolo di Bob in questa versione del 2022.

Ascolta Rogen e il resto del cast nel trailer ufficiale di Chip ‘n Dale: Rescue Rangers sotto.

Ora che sai quale attore interpreta ogni personaggio in questo acclamato film d’animazione, è tempo di rivedere il titolo dall’inizio con la tua mente appena informata.

Vai su Disney+ per iniziare lo streaming ogni secondo Chip ‘n Dale: Rescue Rangers!