Chi interpreta il Predator in Prey e questo è il suo debutto in franchising?

Ci sono alcune figure nel regno dell’horror e del cinema di fantascienza che non dimenticherai mai. Lo xenomorfo di Ridley Scott AlienoMichael Myers di HalloweenLeatherface di Il massacro della motosega del Texas.

Sono così iconici, infatti, che hanno la tendenza a comparire nei film ancora e ancora, dimostrando che non puoi tenere giù un bel design del personaggio. Quando si tratta del meglio, il Predator è sicuramente in corsa.

Il pubblico è stato presentato a questa specie aliena unica nel film d’azione fantascientifico Predator di John McTiernan nel 1987 e non è stata una sorpresa vedere nascere un franchise. Tuttavia, è stato piuttosto divisivo, con gli spin-off di AvP e i sequel delle serie principali che non sono riusciti a soddisfare le alte aspettative della maggior parte dei fan.

Tuttavia, il regista Dan Trachtenberg ha realizzato la puntata più apprezzata dall’originale con il suo prequel Prey.

Ambientato nel 1719, seguiamo Naru (interpretata da Amber Midthunder), un’ambiziosa guerriera Comanche a cui viene data l’opportunità di dimostrare di essere una cacciatrice per il suo popolo quando un misterioso alieno atterra sulla terra. A proposito di quell’alieno, chi interpreta il Predator in Prey?

Chi interpreta il predatore in Prey?

Il predatore in Prey è interpretato da Dane Diliegro.

Per chi non lo conoscesse, l’attore 34enne americano ed ex giocatore di basket (ha recitato per otto stagioni) ha recitato in numerosi progetti nel corso degli anni e sta diventando famoso come attore creatura.

Guardando indietro, è apparso per la prima volta sugli schermi in Il morto che cammina (ha interpretato Hero Walker) nel 2020 e le successive apparizioni in serie TV includono Dolce casa (Mostro muscolare), Il trambusto laterale (Zeke), Storie dell’orrore americane (Ba’al / Scare Patrol), e La ricerca (Il Drago).

Ha anche recitato nel ruolo di Alien Overlord nel video musicale del 2022 per Get Into It (Yuh) di Doja Cat. Quindi, anche se potresti non riconoscere Dane stesso, potresti averlo già visto mostrare i suoi talenti sullo schermo in precedenza.

D’altra parte, questa è la prima volta che recita e lavora a un progetto Predator.

Dane Diliegro è su Instagram?

Sì, lo trovate su Instagram al dd.

Attualmente vanta ben 38.700 follower e ci sono una manciata di post che mostrano il suo lavoro e le sue foto dei BTS in costume e mezzo. C’è uno scatto di lui alla premiere di Prey, in cui dice “la scorsa notte era un film!”

“Ho girato l’intero film essenzialmente alla cieca”

Dane ha recentemente parlato con il Los Angeles Times e ha discusso del suo lavoro su Prey, spiegando che c’è molto di più nella sua arte di quanto sembri:

“Molte volte le persone nel reparto di produzione pensano di poter semplicemente infilare uno stuntman lì dentro e tutto sarà fantastico. Ma un attore creatura è davvero un attore… Stai raccontando la tua storia con le spalle, la postura, il modo in cui cammini, il modo in cui ti muovi. In un certo senso è più difficile che parlare”.

Ha aggiunto: “Ho girato l’intero film essenzialmente alla cieca, con la testa nel collo di questo essere. Affinché il Predator potesse guardare avanti, ho dovuto fissare i miei piedi attraverso due piccoli fori per il collo. I bastoni sono stati posati per terra, così saprei dove camminare o correre”.

Prey è in streaming esclusivamente su Hulu e Disney+.

