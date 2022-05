Chi interpreta il giovane e il vecchio Dale in Chip ‘n Dale: Rescue Rangers?

Sei pronto per incontrare il duo di scoiattoli come mai prima d’ora?

Diretto da Akiva Schaffer, Chip ‘n Dale: Rescue Rangers è uscito su Disney+ venerdì 20 maggio 2022, invitando tutti a una nuova avventura insieme agli iconici personaggi della serie animata Chip and Dale.

Che tu abbia bei ricordi dell’originale o semplicemente ami una buona animazione, questa è senza dubbio un must e ha ottenuto notevoli consensi dalla critica.

Uno dei punti salienti dell’esperienza deve essere la varietà di talenti vocali che mostrano le loro abilità al centro della produzione, specialmente per quanto riguarda i protagonisti.

Dato che sei qui, immaginiamo che tu non riesca a individuare il motivo per cui Dale suona così familiare, quindi chi interpreta Dale in Chip ‘n Dale: Rescue Rangers?

ancora dal trailer di Chip n’Dale: Rescue Rangers, Walt Disney Studios

Chi interpreta Dale in Chip ‘n Dale: Rescue Rangers?

Il personaggio di Dale in Chip ‘n Dale: Rescue Ranges è doppiato da Andy Samberg. D’altra parte, Juliet Donenfeld dà la voce al giovane Dale.

Concentrandosi su Andy, l’attore americano 43enne è forse meglio conosciuto come Jake Peralta nell’amata sitcom Brooklyn nove-nove. Se non l’hai visto, era anche un membro del cast Sabato sera in diretta.

Il suo lavoro cinematografico, d’altra parte, include interpretazioni da protagonista in Palm Springs, Hot Rode Popstar: non smettere mai di smettereche ci porta piacevolmente nella sua carriera musicale.

È un membro del trio comico The Lonely Island, con gli altri membri che recitano al suo fianco Pop star. I loro successi popolari includono Like a Boss, I’m on a Boat, Jack Sparrow e altri.

Per quanto riguarda Juliet Donenfeld, la giovane attrice è nota Il grande grande spettacolo (interpreta JJ), Meglio chiamare Saulo (Kaylee), e Pete il gatto (Sortita).

Dai un’occhiata al cast di Chip ‘n Dale: Rescue Rangers

Puoi controllare il cast centrale dei personaggi e chi li dà voce in Rescue Rangers di seguito:

John Mulaney come Chip

Mason Blomberg nel ruolo del giovane Chip

Andy Samberg nel ruolo di Dale

Juliet Donenfeld nel ruolo del giovane Dale

KiKi Layne nel ruolo del Det. Ellie Steckler

Will Arnett nel ruolo del dolce Pete

Eric Bana nel ruolo di Monterey Jack

Flula Borg come DJ Herzogenaurach

Dennis Haysbert nel ruolo di Cerniera

Keegan-Michael Key nel ruolo di Bjornson il Cheesemonger

Tress MacNeille nel ruolo di Gadget Hackwrench

Seth Rogen nel ruolo di Bob

JK Simmons nel ruolo del Capitano Putty

Tim Robinson nel ruolo di Brutto Sonic

Chris Parnell nel ruolo di Dave Bollinari

Da’Vone McDonald come Jimmy

Chip, Dale e… Alvin?

Andy Samberg è apparso di recente in Kid Gloves, la serie di interviste di Yahoo Entertainment ospitata da giornalisti per bambini.

Con una bella risata, i bambini gli hanno chiesto chi avrebbe vinto in una rissa… Chip and Dale o Alvin and the Chipmunks. Grande domanda.

Sostenendo che Chip e Dale l’avrebbero avuto nella borsa, ha scherzato sul fatto che avrebbero abbattuto Alvin e la sua banda “esplodendo con la mia mente”.

Le ragazze non erano molto impressionate. “Ho fatto quello che mi hai chiesto”, ha risposto Andy. “Me lo metti tu! Non ho alcun rimorso per questo. Eravamo tutti complici di questo”.

Chip ‘n Dale: Rescue Rangers è ora in streaming su Disney+.

