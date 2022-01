Chi interpreta Ethan Hawke in Moon Knight? Personaggio spiegato

Si prevede che sarà l’ennesimo anno colossale per l’MCU e le sue legioni di fan.

Dal secondo veicolo solista di Doctor Strange al ritorno di Thor, c’è molto da aspettarsi sul grande schermo. Tuttavia, l’MCU ha trovato abbastanza spazio anche per i suoi contenuti a episodi su Disney+.

Di recente, il pubblico ha potuto dare un’occhiata a Moon Knight, una miniserie creata da Jeremy Slater con Oscar Isaac che affronta il ruolo principale di Marc Spector.

Dopo aver controllato le riprese, è chiaro che ci sono un certo numero di altre star importanti per rendere il debutto live-action del personaggio un discreto successo. Con questo in mente, gli spettatori si sono trovati a cercare risposte a una domanda urgente. Chi interpreta Ethan Hawke in Moon Knight?

Screenshot – trailer Marvel, Moon Knight 18 gennaio 22

Chi interpreta Ethan Hawke in Moon Knight?

È stato confermato che Ethan Hawke interpreterà Arthur Harrow, un personaggio che è apparso in precedenza su stampa per gentile concessione della Marvel Comics.

Sebbene possa essere familiare ad alcuni fan più accaniti della Marvel, la serie Moon Knight probabilmente servirà come introduzione alla maggior parte dei formati in tutti i formati. Questo perché in realtà è apparso solo in un numero dei fumetti.

Debuttando nel 1985, è apparso in ‘Moon Knight: Fist of Konshu Vol. 2’ #2. È stabilito che ha la nevralgia del trigemino, anche se la rappresentazione della miniserie sembra differire dai fumetti in quanto non ci sono segni che il personaggio di Ethan Hawke abbia una deturpazione facciale.

Esplorando la breve storia dei fumetti di Arthur, ha attirato l’attenzione di Moon Knight dopo aver iniziato a sperimentare sulle persone per scoprire modi per impedire agli umani di provare dolore. Le vittime delle sue ambizioni hanno portato alla creazione di schiavi forse meglio paragonati agli zombi.

Quando Moon Knight, insieme alla dottoressa Gail, trova Arthur, non è in grado di sventare la sua fuga e scoprono che il cattivo è stato reclutato da un’organizzazione segreta chiamata OMNIUM che facilita la sperimentazione per progredire.

“Vuoi essere in Moon Knight con me!?”

Durante la sua apparizione in Late Night con Seth Meyers, Ethan ha rivelato l’ispirazione dietro la sua interpretazione del suo personaggio in Moon Knight.

“Ho basato il mio personaggio su David Koresh”, ha spiegato ridendo. “Immagino che funzioni. Sei bravo, Seth. O forse non sono ancora fuori dal personaggio”.

Discutendo ulteriormente del progetto, ha spiegato come è salito a bordo:

“Ne ho sentito parlare da Oscar Isaac, che vive tipo, sai, a tre isolati da me, a Brooklyn. È tipo “Ehi, mi è piaciuto molto The Good Lord Bird”. Ero tipo ‘Ehi, fantastico, mi piace molto il tuo lavoro. Sei incredibile’. È tipo “Vuoi essere in Moon Knight con me!?” È successo nel modo giusto”.

L’attore 51enne ha anche affermato che il progetto vanta “i migliori set in cui sia mai stato in vita mia”.

Quando è la data di uscita di Moon Knight?

Moon Knight uscirà su Disney+ mercoledì 30 marzo 2022.

Dovrebbe essere composto da sei episodi in totale, con le puntate successive che cadranno ogni mercoledì.

Moon Knight sarà trasmesso in streaming esclusivamente su Disney+.

