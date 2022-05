Non avresti mai pensato che avresti visto il giorno in cui Ewan McGregor è tornato per riprendere il ruolo iconico di Obi-Wan Kenobi?

Sicuramente non sei solo. Ahimè, il giorno è finalmente arrivato.

L’attore scozzese ha indossato per la prima volta gli abiti Jedi La minaccia del Fantasma nel 1999 e la sua interpretazione è spesso uno degli elementi più acclamati della controversa trilogia prequel di George Lucas.

Quando gli spettacoli di Star Wars iniziarono ad emergere su Disney+, c’erano legioni di fan che chiedevano di riportare Ewan per altre avventure. Fortunatamente, le preghiere sono state esaudite e i primi due episodi sono stati pubblicati venerdì 27 maggio 2022.

I fan hanno ricevuto alcune gradite sorprese durante le puntate nostalgiche, ma siamo qui per concentrarci su un dettaglio piuttosto commovente. Evidenziamo il cameo di Obi-Wan Kenobi di Esther Rose McGregor.

Chi interpreta Esther Rose McGregor in Obi-Wan Kenobi?

La figlia di Ewan, Esther Rose McGregor, interpreta un commerciante di spezie di nome Tetha Grig nella serie Obi-Wan Kenobi.

La incontriamo nell’episodio 2 dopo che Obi-Wan ha il compito di rintracciare il futuro leader dei ribelli, Leia Organa (interpretata da Vivien Lyra Blair).

È solo una bambina ed è stata rapita, quindi Obi-Wan la localizza sul pianeta Daiyu, che è stato colpito dalla povertà e da influenze corruttive.

Prima di incontrare Leia, il titolare Jedi viene avvicinato dalla bionda Tetha Grig che si offre di vendergli una droga chiamata “spezia”. Spiega che non ne vuole nessuno ma che sta cercando sua figlia.

Spiega che, se su Daiyu, non vedrà mai più sua figlia, ma un po’ di spezie lo aiuterà a dimenticare che è mai esistita. Dopo avergli dato un po’ della sostanza sulla casa, se ne va e Obi-Wan continua la sua ricerca con l’aiuto di un bambino e di uno sconosciuto che è disposto a portarlo da qualcuno che può aiutarlo; a pagamento, ovviamente.

Ha trovato sua figlia, va bene

Quando Obi-Wan dice a Tetha che sta cercando sua figlia, in realtà si riferisce a Leia. Le dice che deve fingere di essere sua figlia per evitare sospetti ed eludere la cattura.

Tuttavia, è divertente vedere i Jedi dire a Tetha che sta cercando sua figlia quando l’attrice è in realtà sua figlia nella vita reale.

È un bel meta cenno al pubblico e un affascinante momento padre e figlia che gli artisti probabilmente apprezzeranno per gli anni a venire.

Per chi non la conoscesse, Esther ha 20 anni e The Things riferisce di essersi già affermata come modella e musicista.

Puoi trovarla su Instagram qui.

‘Ho lanciato l’urlo più grande’

Diversi spettatori hanno già reagito al curioso cameo su Twitter.

Dai un’occhiata a una selezione di tweet:

