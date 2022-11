Chi ha vinto la stagione 31 di Ballando con le stelle? (Punteggi finali della stagione 31 di DWTS)

Ballando con le stelle stagione 31, Disney+

Che stagione divertente di Ballando con le stelle questo è stato! DWTS la stagione 31 è stata ricca di esibizioni emozionanti, storie di grande impatto, tanta crescita e un cast di ballerini famosi di grande talento. Ogni settimana, le eliminazioni diventavano sempre più strazianti. Ma siamo estremamente orgogliosi del vincitore. È per chi tifavi dall’inizio? Sai chi ha vinto Ballando con le stelle stagione 31?

Se ti sei perso il DWTS finale della stagione 31, vai in streaming l’episodio ora su Disney + prima di leggere avanti mentre spoileriamo tutte le eliminazioni e il vincitore della stagione 31.

Punteggio finale della stagione 31 di Shangela e Gleb DWTS: 36 + 40

Shangela e Gleb hanno dato il via alla serata con un’esibizione molto divertente. Il duo ha ricevuto 9 su tutta la linea per il loro primo ballo. Per quanto riguarda il ballo numero due? Nessuna parola… questa è stata una performance incredibile. È stato un momento. Miglior ballo della stagione di gran lunga!

Punteggio finale della stagione 31 di Wayne e Witney DWTS: 36 + 40

Anche la prima esibizione di Wayne e Witney ha ricevuto 9 su tutta la linea, anche se hanno ricevuto feedback contrastanti. Ma erano tutti anni ’40 per il loro secondo ballo.

Punteggio finale della stagione 31 di Charli e Mark DWTS: 40 + 40

Tutti e 10 per la prima esibizione di Charli e Mark, ma siamo sorpresi? Charli lo ha ucciso fin dall’inizio. Per quanto riguarda il loro secondo ballo? Altri 40, ovviamente!

Punteggio finale della stagione 31 di Gabby e Val DWTS: 40 + 40

Ultimo, ma certamente non meno importante, Gabby e Val hanno brillato con una performance perfetta. Per il loro secondo ballo, Gabby e Val hanno alzato la temperatura! E ha dato i suoi frutti, è stato un altro punteggio perfetto per il duo.

Chi ha vinto la stagione 31 di Ballando con le stelle?

E il vincitore della stagione 31 è… rullo di tamburi, per favore…

Quarto posto: Shangela e Gleb

Terzo posto: Wayne e Witney

Secondo posto: Gabby e Val

Al primo posto Charli e Mark

Ti sei già perso lo spettacolo della gara di ballo? Sarai felice di saperlo Ballando con le stelle tornerà per la stagione 32 su Disney+ il prossimo anno. Purtroppo, lo farà senza Len Goodman poiché ha annunciato che questa sarebbe stata la sua ultima stagione.