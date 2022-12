A CASA DA SOLO – Kevin MacAllister (Macaulay Culkin) di otto anni si perde nella confusione mentre la sua numerosa famiglia di periferia della classe medio-alta si precipita a prendere un aereo che li traghetterà alla loro vacanza di Natale in Francia; Kevin, essendo stato bandito in una soffitta come punizione, viene successivamente dimenticato. All’inizio questo è un sogno che diventa realtà, poiché per la prima volta nella sua giovane vita non ha nessuno a cui rispondere se non se stesso, e sfrutta appieno la sua ritrovata libertà, mangiando cibo spazzatura e guardando film horror a tarda notte. Ma quando i goffi Wet Bandits Harry (Joe Pesci) e Marv (Daniel Stern) prendono di mira la sua casa per una rapina, Kevin deve farsi avanti per difendere la sua casa; imposta un labirinto di trappole esplosive così elaborate che solo un’immaginazione di otto anni potrebbe inventarle. (20TH CENTURY FOX) MACAULAY CULKIN

A casa da solo ha debuttato per la prima volta nelle sale il 16 novembre 1990. Può essere considerato un giorno storico nell’industria cinematografica, considerando l’enorme successo riscontrato dal film. E ora, più di tre decenni dopo, la commedia è ancora vista a migliaia in tutta la nazione durante le festività natalizie!

La produzione ha incassato 476,7 milioni di dollari in tutto il mondo al botteghino, diventando la commedia live-action con il maggior incasso. È stato anche il secondo film di maggior incasso del 1990. Il film degli anni ’90 è stato diretto da Chris Columbus, con John Hughes che si è occupato di scrivere e produrre.

Il popolare film di Natale è un punto fermo in molte famiglie. Ma se non l’hai guardato o hai bisogno di un aggiornamento, ecco chi puoi aspettarti di vedere sullo schermo.

Chi ha recitato in Home Alone (1990)?

Macaulay Culkin nei panni di Kevin McCallister, un bambino di otto anni la cui famiglia lo lascia accidentalmente indietro mentre viaggiano per le vacanze.

John Heard nei panni di Peter McCallister, il padre di Kevin

Catherine O’Hara nei panni di Kate McCallister, la madre di Kevin

Devin Ratray nei panni di Buzz McCallister, il fratello maggiore di Kevin

Hillary Wolf nei panni di Megan McCallister, la sorella maggiore di Kevin

Angela Goethals nei panni di Linnie McCallister, la sorella maggiore di Kevin

Joe Pesci nei panni di Harry, un ladro che prende di mira la casa dei McCallister

Daniel Stern nei panni di Marv, un ladro che lavora con Harry, prendendo di mira la casa dei McCallister

Roberts Blossom nei panni di Marley, l’anziano vicino di Kevin

Gerry Bamman nel ruolo dello zio Frank

John Candy nel ruolo di Gus Polinski

Larry Hankin nel ruolo dell’agente Balzak

Il film è incentrato su Kevin McCallister (Culkin), la cui famiglia lo lascia accidentalmente a casa mentre si recano in Francia per le festività natalizie. All’inizio il ragazzo è felice di avere tutta per sé la sua casa nella periferia di Chicago, ma ben presto si rende conto che non è così bella come pensa. Inoltre, dovrà proteggere la sua casa quando due ladri, Harry (Pesci) e Marv (Stern), tenteranno di svaligiare la sua casa e l’intero quartiere. Sua madre Kate (O’Hara) fa tutto il possibile per tornare da suo figlio con l’aiuto di Gus Polinski (Candy), leader di una polka band.

A casa da solo e il suo seguito, Home Alone 2: perso a New Yorksono entrambi in streaming su Disney+.