Chi è Vivien Lyra Blair? Incontra la giovane attrice Leia di Obi-Wan Kenobi

*ATTENZIONE: Spoiler in arrivo per Obi-Wan Kenobi*

La segretezza che circonda la tanto attesa serie di Obi-Wan Kenobi è stata come nient’altro, con i dettagli della trama limitati a: “Obi-Wan veglia su un giovane Luke Skywalker su Tatooine fino a quando qualcosa succede e viene chiamato all’azione e a un’avventura che abbraccia la galassia.

Nell’episodio 1, abbiamo finalmente appreso cos’è quel “qualcosa” quando agli spettatori viene presentata una giovane principessa Leia che viene rapita da cacciatori di taglie, spingendo Obi-Wan ad abbandonare il suo posto su Tatooine.

Come il giovane Luke, Leia è interpretata da un nuovo volto dell’industria della recitazione, Vivien Lyra Blair, ma cosa sappiamo della nuova aggiunta alla famiglia di Star Wars?

Obi-Wan Kenobi presenta la giovane Leia

Per mesi prima del rilascio di Obi-Wan Kenobi, i fan di Star Wars hanno riflettuto su quale evento sarebbe stato abbastanza grave da ritirare lo Jedi dal suo incarico su Tatooine.

Ora che la serie è arrivata e il coinvolgimento di Leia è stato rivelato, tutto ha perfettamente senso poiché Kenobi ha promesso di proteggere entrambi i bambini Skywalker alla fine di La vendetta dei Sith.

Nell’episodio 1 della nuova serie, Leia, dieci anni, viene rapita dalla sua casa ad Alderaan da cacciatori di taglie, uno dei quali è interpretato da Flea dei Red Hot Chili Peppers.

Dopo la sua scomparsa, i genitori adottivi di Leia, Bail e Breha Organa, entrano in contatto con Obi-Wan e chiedono il suo aiuto.

Incontra Vivin Lyra Blair

La giovane attrice che interpreta Leia nella serie Obi-Wan Kenobi è Vivien Lyra Blair.

Nata il 4 giugno 2012, Vivien ha attualmente solo nove anni e, sorprendentemente, ha già cinque anni di esperienza nella recitazione al suo attivo.

Dopo aver fatto il suo debutto sullo schermo nel 2017, Vivien è apparsa in ben 12 ruoli, con altre tre apparizioni future previste, secondo IMDb.

La prima apparizione della giovane attrice americana è avvenuta nel film del 2017 Cerotto e ha continuato a recitare in artisti del calibro di Scatola per uccelli accanto a Sandra Bullock, quello di Robert Rodriquez Possiamo essere eroi anche la serie Waco, Indebitato e La First Lady.

Come molti attori dell’industria moderna, Vivien ha una presenza sui social media, con un account Instagram gestito dai genitori con oltre 200.000 follower al momento della scrittura.

I fan elogiano il nuovo arrivato di Star Wars

Dopo il suo debutto nel primo episodio di Obi-Wan Kenobi, Vivien Lyra Blair ha già rubato il cuore dei fan di Star Wars che sono stati pieni di lodi per la giovane attrice Leia.

Un fan su Twitter ha scritto: “Voglio iniziare apprezzando la performance di Vivien Lyra Blair nei panni di Leia. Incarna perfettamente lo spirito, l’arguzia e l’intelligenza di Leia. Ho pianto così tante volte guardandola perché giuro di aver visto Carrie [Fisher] nel suo sorriso”.

Mentre un altro ha aggiunto: “Senti come se Carrie Fisher sarebbe stata così orgogliosa del ritratto di Leia da parte di Vivien Lyra Blair. Finora, l’ha fatto magnificamente”.

Questa fan ha continuato la tendenza a dire quanto sarebbe stata orgogliosa Carrie Fisher: “Il ritratto di Leia da parte di Vivien Lyra Blair è perfetto, incarna così bene la sua personalità. Che meravigliosa attrice che è. So solo che Carrie sarebbe così orgogliosa.

Nel frattempo, questo fan ha commentato: “Vivien Lyra Blair RUBA LA SCENA nei panni della giovane Leia. Non vedo l’ora di vedere dove va a finire questa storia”.

E infine, questo utente di Twitter ha dichiarato: “Vivien Lyra Blair nei panni di Leia Organa è uno dei migliori casting che abbia mai visto”.

Obi-Wan Kenobi è ora disponibile per lo streaming dopo essere stato rilasciato su Disney+ venerdì 27 maggio 2022.

In altre notizie, Why This Is Us stagione 7 non si svolgerà su NBC