Chi è stato eliminato stasera a Ballando con le stelle? (14 novembre)

Sono le semifinali, ragazzi! Non sono rimaste molte esibizioni Ballando con le stelle stagione 31 prima che un vincitore venga incoronato. La squadra per cui hai fatto il tifo per tutta la stagione vincerà il trofeo? Prima di ipotizzare chi potrebbe vincere, veniamo ai punteggi di stasera! Se vi siete persi l’episodio di stasera, tenete presente che ci sono spoiler più avanti. Vai in streaming l’episodio su Disney+ prima di continuare a leggere.

Nella puntata di stasera di Ballando con le stelle, ogni squadra doveva eseguire balli non appresi. A rendere le cose ancora più intense, c’è stata un’eliminazione a fine serata.

Gabby e Val Ballando con le stelle punteggio settimana 9: 40 + 40

Questa sarà una gara serrata tra Gabby e Charli. Queste ragazze hanno talento! Ecco la ripartizione dei loro punteggi per entrambe le esibizioni: Carrie Ann-10, Len-10, Derek-10, Bruno-10.

Charli e Mark Ballando con le stelle punteggio settimana 9: 40 + 40

Ragazzi, Charli sta andando fino in fondo? Sicuramente la penso così, e l’ho pensato fin dall’inizio. Penso che i loro punteggi dall’inizio parlino da soli. Carrie Ann-10, Len-10, Derek-10, Bruno-10 per entrambe le esibizioni!

Wayne e Witney Ballando con le stelle punteggio settimana 9: 39 + 37

Che grande interpretazione di Wayne e Witney. Ha un’intesa incredibile con il suo compagno di ballo, Witney. E anche i giudici si sono divertiti. Modo per avviare i lavori idrici, Wayne. Ecco la prima ripartizione del punteggio: Carrie Ann-9, Len-9, Derek-9, Bruno-9. E la seconda ripartizione del punteggio delle prestazioni: Carrie Ann-10, Len-9, Derek-9, Bruno-9.

Trevor ed Emma Ballando con le stelle punteggio settimana 9: 32 + 33

Stavo stressando per Trevor stasera. Sfortunatamente, non è andato molto bene. Almeno, non per le semifinali. La loro prima serie di punteggi sono stati: Carrie Ann-8, Len-8, Derek-8, Bruno-8. Il secondo punteggio di sfondo: Carrie Ann-9, Len-8, Derek-8, Bruno-8.

Daniel e Britt Ballando con le stelle punteggio settimana 9: 35 + 34

Per la maggior parte, Daniel e Britt sono venuti a ballare per stupire! Daniel è così determinato e talentuoso. Ecco la ripartizione della loro prima performance di punteggio: Carrie Ann-9, Len-8, Derek-9, Bruno-9. E per la loro seconda esibizione: Carrie Ann-9, Len-8, Derek-9, Bruno-8.

Shangela e Gleb Ballando con le stelle punteggio settimana 9: 36 + 37

C’è mai stato un momento in cui Shangela non porta il glam sul palco? Non pensavo così! Shangela e Gleb sembravano favolosi! Carrie Ann-9, Len-9, Derek-9, Bruno-9. Per quanto riguarda la loro seconda esibizione, ecco i loro punteggi: Carrie Ann-10, Len-9, Derek-9, Bruno-9.

Chi è stato eliminato nella stagione 31 di Dancing with the Stars, settimana 9?

Non è stato facile, ma, alla fine, le coppie che sono tornate a casa stasera sono: Trevor ed Emma e Daniel e Britt. Hanno fatto del loro meglio e del loro meglio in assoluto.

Il finale di Ballando con le stelle la stagione 31 è lunedì prossimo, 21 novembre, solo su Disney+.