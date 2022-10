Chi è stato eliminato nella stagione 31 di DWTS, settimana 6?

La scorsa settimana, abbiamo ottenuto due temi con due episodi consecutivi, ma le cose sono tornate alla normalità Ballando con le stelle tappa per la settimana 6, la notte di Michael Bublé. Lo stesso Michael Bublé era lì e ha servito come giudice ospite. Cosa ha segnato ciascuna squadra e chi è stata eliminata? Spoiler avanti!

Avviso spoiler! Ancora una volta, riveliamo punteggi ed eliminazioni settimanalmente, quindi riproduci in streaming l’episodio su Disney+ prima di continuare a leggere.

Che serata elegante e di classe Ballando con le stelle stagione 31 settimana 6! Era la notte di Michael Bublé, quindi non ci aspettavamo niente di meno! La settimana 5 è stata un episodio molto triste, almeno per me, poiché le mie due squadre hanno lasciato il palco: Selma e Joseph. Il tuo preferito è ancora in corsa?

Non dimenticare che Michael Bublé era un giudice ospite, quindi questa settimana abbiamo ottenuto cinque punteggi.

Gabby e Val Ballando con le Stelle Punteggio della settimana 6: 46

Gabby ancora una volta offre una bellissima performance, ottenendo un punteggio quasi perfetto con tutti e nove. Il suo partner Val era incredibilmente orgoglioso. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-9, Michael-9, Len-9, Derek-9, Bruno-10.

Charli e Mark Ballando con le stelle punteggio settimana 6: 50

E abbiamo il nostro primo 10 perfetto, gente! Charli ha ottenuto un 10 da ogni giudice, incluso Michael Bublé. Charli vincerà questa stagione? È un buon letto! Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-10, Len-9, Derek-10, Bruno-10.

Wayne e Witney Ballando con le stelle punteggio settimana 6: 44

Wayne è stato fenomenale, ma non ci aspettavamo niente di meno da lui. Potrebbe aver ricevuto un paio di 8, ma è stata comunque una grande prestazione. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-8, Len-9, Michael-10, Derek-8, Bruno-9.

Trevor ed Emma Ballando con le stelle punteggio settimana 6: 42

Che spettacolo di Trevor ed Emma! Il duo continua a migliorare sempre di più ogni settimana. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-9, Michael-8, Len-8, Derek-8, Bruno-9.

Daniel e Britt Ballando con le stelle punteggio settimana 6: 43

Un’altra fantastica settimana per Daniel e Britt! Questi due possono essere più adorabili? Non credo! Che performance emotiva. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-9, Len-8, Michael-9, Derek-8, Bruno-9.

Shangela e Gleb Ballando con le stelle punteggio settimana 6: 45

8 dritto? Non più! Stasera, Shangela ha ottenuto 9 diretti su tutta la linea, guadagnando un 45. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-9, Len-9, Derek-9, Bruno-9, Michael-9.

Heidi e Artem Ballando con le stelle punteggio settimana 6: 46

Tale madre tale figlia! Entrambe le signore D’Amelio consegnate ancora una volta! Sebbene non sia un perfetto 50 come Charli, la mamma ha segnato un 46. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-9, Len-9, Michael-10, Derek-9, Bruno-9.

Jordin e Brandon Ballando con le stelle punteggio settimana 5: 43

Jordin e Brandon hanno ottenuto un punteggio simile alla scorsa settimana e vorrei che fosse stato un po’ più alto! Ma lo prendiamo noi! Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-9, Len-8, Michael-9, Derek-8, Bruno-9.

Vinny e Koko Ballando con le stelle punteggio settimana 6: 36

La scorsa settimana, i giudici hanno detto che Vinny ha eseguito il suo miglior ballo di sempre! Sfortunatamente, questa settimana è stato l’esatto contrario. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-7, Michael-8, Len-7, Derek-7, Bruno-7.

Jessie e Alan Ballando con le stelle nella settimana 6 hanno ottenuto un punteggio di 41

Questa esibizione di danza non è stata emozionante come le altre, ma è stata comunque molto ben fatta! Dopotutto, non tutte le storie devono essere strazianti, devono solo avere un significato. Ecco la ripartizione del loro punteggio: Carrie Ann-8, Len-8, Michael-9, Derek-8, Bruno-8.

Chi è stato eliminato nella settimana 6 della stagione DWTS 31?

Gli ultimi due della serata erano Jessie & Alan e Trevor & Emma. La coppia che è stata rimandata a casa era Jessie e Alan.

Il prossimo lunedì, settimana 7, è la notte di Halloween! Non vedo l’ora di vedere cosa si esibirà ogni squadra. Non dimenticare di sintonizzarti, solo su Disney+.